Qu’est-ce que la patate anticyclonique, ce phénomène qui recouvre régulièrement la France ?

Installée depuis plusieurs jours sur une large partie de l’Europe de l’Ouest, dont la France, une patate anticyclonique est à l'origine ces derniers jours d'un retour à des températures au-dessus des normales saisonnières avec des journées douces et ensoleillées.

Elle tire son nom de sa forme allongée plus ou moins arrondie, proche de celle d’une pomme de terre. La patate anticyclonique est un vaste et puissant anticyclone, une masse de hautes pressions atmosphériques. Ce phénomène météorologique qui empêche les perturbations de s’infiltrer sur l’Hexagone, apporte généralement un temps sec et des températures plus douces.

En outre, la patate anticyclonique se traduit également par la présence de nuages bas et éventuellement de brouillards.

Grâce à ce phénomène, le territoire hexagonal a ainsi renoué cette semaine avec des températures sensiblement positives alors que le pays traversait une vague de froid depuis la mi-janvier. La situation devrait par ailleurs se prolonger pendant encore au moins une semaine.

Certains en craignent néanmoins les effets. La tendance pourrait bien s’inverser en entraînant une baisse significative des températures, et l’anticyclone pourrait également être à l’origine de sécheresses, notamment au niveau des nappes phréatiques.

D’après l’infographiste de Météo-contact Guillaume Jauseau, une patate anticyclonique qui passera au-dessus de la Scandinavie, est susceptible, en outre, de repousser le froid vers l’Hexagone dans un avenir indéterminé.

Quel retournement inattendu dans les modélisations de GFS pour début fev!L'on passe de patate anticyclonique à un air continental digne d'un Moscou-Paris, vague de #froid?



Peu probable. D'autant que les autres modèles ne sont pas en accord. Évolution intéressante à suivre. pic.twitter.com/GMPD5epUum — Guillaume Jauseau (@GJauseau) January 31, 2023

Si cette thèse est incertaine, certains prévoient tout de même des températures glaciales sur une large partie de la France, allant jusqu’à -16°C.