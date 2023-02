États-Unis : un pigeon rose découvert à New York, la piste d'un «gender reveal» envisagée

Une association new-yorkaise de protection des oiseaux, Wild Bird Fund, a récemment recueilli un jeune pigeon domestique en état avancé de malnutrition. Mais au-delà de cet aspect, c'est la couleur du volatile qui a surpris les soigneurs : l'animal était teinté de rose.

Encore une idée saugrenue. Un pigeon domestique a été découvert amaigri et coloré de rose par une association de protection des oiseaux à New York. La piste d'un «gender reveal», une fête pour révéler le sexe du futur nouveau-né, est envisagée par les soigneurs de l'association et rapportée par la BBC.

Update: After giving our pink guest time to stabilize, our team tried several methods to remove the dye, which we believe is hair dye, with limited success. One problem is that the dye has a strong odor, and we're concerned for the bird's respiratory health.





Alexis Ayala pic.twitter.com/JaBclYgioz

— Wild Bird Fund (@wildbirdfund) February 2, 2023