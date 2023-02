Sept cadavres de baleines ont été découverts sur les côtes de Chypre

Sept baleines mortes ont été retrouvées sur les côtes chypriotes en à peine deux jours. Trois autres se sont échouées, mais ont pu regagner la mer. Un phénomène qui est loin d'être habituel.

C'est la première fois qu'un groupe de baleines aussi important est retrouvé échoué sur les côtes de Chypre. Sept cétacés ont été retrouvés morts, ont annoncé samedi les autorités. Selon le département des Pêches et de la Recherche maritime, quatre baleines se sont échouées jeudi, dont une morte. Les trois autres avaient pu regagner la mer. Le lendemain, le 10 février, six autres baleines ont été retrouvées, toutes mortes cette fois-ci.

Les cétacés retrouvés sont des baleines à bec de Cuvier, ou baleines à bec d'oie. À l'âge adulte, elles font deux à trois fois la taille d'un homme et ont une forme de bec à l'avant du visage.

Une autopsie pratiquée pour déterminer les causes du décès

Deux incidents semblables à celui-ci avaient été signalés en 2021 et 2022 à Chypre, mais une seule baleine avait été découverte à chaque fois. L'ampleur du phénomène actuel inquiète, et une autopsie des cétacés a été pratiquée pour «établir les causes de la mort après que six baleines mortes se sont échouées sur la côte au nord de Paphos», a expliqué un responsable du département des Pêches, Ioannis Ioannou, à l'agence Cyprus News Agency.

Des experts ont également prélevé des échantillons pour pratiquer des examens plus approfondis. De plus, trois autres baleines auraient été retrouvées mortes sur le littoral dans la République turque de Chypre-Nord.