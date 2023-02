Sécheresse : Christophe Béchu rencontre les préfets pour «planifier» le manque d'eau

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a rencontré, ce lundi 27 février, les préfets qui coordonnent les sept grands bassins du pays afin de «planifier» les «problèmes de raréfaction d'eau» auxquels les territoires seront confrontés.

«Tous les clignotants sont au rouge». Ce lundi, Christophe Béchu a appelé les préfets à agir «dès à présent» pour faire face à la sécheresse qui frappe la France. Interrogé par le Journal du Dimanche, le ministre de la Transition écologique avait déjà exhorté dimanche les autorités locales à décider «dès à présent» de faire «des économies d’eau».

«Prenez les mesures qui permettent dès à présent de faire des économies d'eau», a conseillé Christophe Béchu ce matin aux préfets de France, lors d'une première réunion.

Qautre départements déjà en restriction

Pour le ministre, les préfets ne devront pas avoir «la main qui tremble» au moment de prendre des arrêtés de restrictions permettant de «s'assurer que la ressource en eau soit préservée pour cet été». Car «la situation est plus grave que l'an dernier à la même époque et on a deux mois de retard sur la recharge des nappes phréatiques», a rappelé Christophe Béchu.

Quatre départements connaissent déjà des restrictions d'eau, contraignant tous les acteurs locaux à réduire de moitié leurs prélèvements.

La sécheresse historique de l'été 2022 et, pire, l'hiver sec qui a suivi, a fait de l'eau, denrée longtemps abondante dans le climat tempéré de la France, un bien plus rare qu'il convient d'économiser et de partager.