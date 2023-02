Sécheresse : voici les 10 plantes qui n'ont pas besoin d'arrosage

Entre la canicule et la sécheresse qui touchent actuellement la France, mieux vaut choisir des plantes qui ne consomment presque pas d’eau dans son jardin. Pratiques et jolies, voici 10 plantes qui n’ont pas besoin d’être arrosées.

Vous n’avez pas la main verte ? Pas de problème. Ces plantes demandent peu d’entretien. Et elles n’ont pas non plus besoin de beaucoup d’eau. Parfait en cette période de fortes chaleurs et de sécheresse qui risque encore de s’aggraver. Il n’y a plus qu’à s’équiper.

La verveine de Buenos Aires

Un nom exotique, une couleur estivale, la verveine de Buenos Aires a tout pour plaire. Elle a l’avantage de se débrouiller toute seule puisqu’elle se ressème sans aide. Colorée de juin à novembre, elle s’adapte à n’importe quel sol du moment qu’elle est au soleil. Petit plus, les papillons l’adorent.

La corbeille d’argent

Facile d’entretien, la corbeille d’argent adore elle aussi le soleil. Il suffit de l’arroser les premiers mois après la plantation et c’est tout. Son blanc éclatant et son feuillage vert habilleront votre jardin de février à août.

La santoline petit-cyprès

Aussi jaune que le soleil, cette jolie plante arrondie n’a pas besoin d’un sol très riche pour se développer. En fleur de juin à août, la santoline petit-cyprès peut mesurer jusq’à 50 cm de hauteur et 1 m de largeur.

La boule azurée

Ronde comme la lune, la boule azurée préfère pourtant les rayons du soleil. Sa couleur bleue, captivante, varie au fil de la floraison. Comme les autres, elle ne demande quasiment aucun entretien, si ce n’est de couper les fleurs fanées de temps à autre.

La jacobine

Originaire de l’Uruguay et assez peu connue, la jacobine peut réchauffer un jardin par sa couleur. Sa floraison assez originale par sa forme, se déroule entre juillet et octobre. Elle préfère les sols plutôt secs et au soleil, voire à la mi-ombre.

La gaura

Soit blanche, soit rosée, la floraison de la gaura est l’une des plus longues puisqu’elle peut tenir de mai à septembre. Contrairement à d’autres, cette plante préfère les sols riches. Sinon, elle est très facile d’entretien. Lors de sa plantation, il faut seulement veiller à ce que chaque pied soit espacer d’environ 50 cm.

La sauge de Jérusalem

Encore une forme originale qui à tout pour plaire. Les fleurs de la sauge de Jérusalem poussent en couronne autour de la tige. Le jaune vif de cette plante apportera de la lumière à votre jardin. C’est une plante qui prend de la place mais qui nécessite vraiment peu d’entretien. Elle peut vivre sans eau pendant des semaines.

L’orpin des jardins

Plus populaire, l’orpin des jardins ne perd pas en beauté pour autant. Notamment grâce à sa simplicité. Elle s’adapte à tous les sols, tant qu’elle est gorgée de soleil. Quant à sa floraison, elle commence vers la fin de l’été et perdure jusqu’au mois d’octobre.

La sauge d’Afghanistan

Similaire à la lavande par sa couleur et sa forme, la sauge d’Afghanistan peut s’admirer tout au long de l’été. Elle se contente d’un sol pauvre et sec, mais elle a besoin de beaucoup de soleil. Son parfum est léger.

L’euphorbe de Corse

Entre le jaune et le vert, l’euphorbe de Corse est une plante de petite taille. Son feuillage tient toute l’année. Et si elle adore le soleil, cette plante résiste aussi à l’hiver et peut survivre jusqu’à -25 °C. Son besoin en eau est très faible.