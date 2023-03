Sécheresse : le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu rencontre les préfets ce lundi pour anticiper le «manque d'eau»

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu rencontre ce lundi 6 mars les préfets afin de «planifier» les «problèmes de raréfaction d’eau» auxquels les territoires seront prochainement confrontés.

Une problématique à ne pas prendre à la légère. Ce lundi 6 mars, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, réunit les préfets à Paris pour anticiper et prévenir les risques de sécheresse à venir sur l’ensemble du territoire, notamment cet été.

Ce dernier a indiqué, dans un entretien au JDD, que «l’anticipation» serait le message principal de ce rendez-vous. Le représentant du gouvernement demandera d'ailleurs aux préfets de «prendre les mesures qui permettent dès à présent de faire des économies d’eau».

Une situation «plus grave que l’an dernier»

Lors d’une interview à l’AFP le 27 février dernier, Christophe Béchu avait invité les préfets, qui animent la politique de l'État en matière de gestion de l'eau, à «ne pas avoir la main qui tremble pour prendre des arrêtés», afin de «s’assurer que la ressource en eau soit préservée pour cet été».

«La situation est plus grave que l'an dernier à la même époque et on a deux mois de retard sur la recharge des nappes phréatiques», a-t-il alerté.

Quatre départements connaissent déjà des restrictions d'eau, contraignant tous les acteurs locaux à réduire de moitié leurs prélèvements. Appelant à «la sobriété et l’innovation», Christophe Béchu a estimé qu’entre «10 et 40% d’eau» pourrait manquer sur certains territoires dans les années à venir.

L’été dernier, «700 communes ont été concernées par des problèmes liés à l’eau potable», a rappelé le ministre. Face à ce constat, l’anticipation semble primordiale pour l’exécutif.