Sécheresse : les nappes phréatiques françaises dans une situation préoccupante

En cette fin d'hiver, les nappes phréatiques de l'ensemble de la France sont «dégradées» et sous les normales, a estimé ce lundi 13 mars le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), qui invite à la vigilance.

Une situation «inédite» et inquiétante. Pour février, «l'ensemble des nappes [phréatiques] affichent des niveaux sous les normales et 80% des niveaux sont modérément bas à très bas», a indiqué le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), ce lundi 13 mars.

Plus précisément, les zones du couloir rhodanien, du Limousin, des Causses et de la plaine du Roussillon sont particulièrement touchées, affichant des niveaux «rouge» et des nappes «très basses».

«On a déjà connu une situation avec beaucoup plus de points rouges» à cette époque, en 2012 et en 2017, «mais ce qui est inédit c’est que toute la France est touchée», a souligné Violaine Bault, hydrogéologue du BRGM, lors d'une conférence de presse.

Le mois de février a été le 4e le plus sec en France depuis 1959 avec notamment une série record de 32 jours sans précipitations entre le 21 janvier et le 21 février et un déficit global des précipitations dépassant les 75%, a été particulièrement dommageable, avec un «arrêt brutal de la recharge», note Violaine Bault.

des arrêtés de restriction d'eau

Pour les prochains mois, le BRGM fait état d'une «grande incertitude». L'évolution des tendances «dépendra essentiellement de la pluviométrie», ajoute l'institut géologique, qui estime toutefois que «la reconstitution des stocks d'ici au printemps reste difficilement envisageable sur les nappes réactives affichant des niveaux très bas».

Et «les prochaines pluies auront probablement peu d'impact», dans la mesure où dès courant avril, la reprise de la végétation absorbera la majeure partie de l'eau.

Le BRGM souligne par ailleurs que les pluies de l'automne et de l'hiver, période de recharge essentielle pour la reconstitution des stocks, ont été «très insuffisantes pour compenser les déficits accumulés durant l'année 2022».

Donc s'il ne pleut pas abondamment dans les prochaines semaines, «on risque d'avoir toute la France concernée par des arrêtés de restriction d'eau», estime Violaine Bault.

Un plan «Eau» prochainement présenté

En parallèle, le gouvernement s'apprête à lancer un plan pour améliorer la gestion de l'eau en France. Il sera publié «dans quelques jours», a promis samedi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Ce plan «est très complet, il comporte une cinquantaine de mesures, il traite de la sobriété, de la quantité, de la qualité, des moyens financiers, de la gouvernance», a ajouté le ministre.

Début mars, 14 départements sont déjà en vigilance ou en alerte, selon le site officiel Propluvia.