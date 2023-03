Dauphins échoués : le Conseil d'Etat ordonne au gouvernement de fermer des zones de pêche

Alors que près de 900 dauphins se sont échoués sur les plages du littoral atlantique depuis la mi-décembre, le Conseil d'Etat a ordonné au gouvernement ce lundi 20 mars la fermeture de certaines zones de pêche.

Le Conseil d'Etat a ordonné lundi au gouvernement de fermer certaines zones de pêche dans le golfe de Gascogne d'ici à six mois, «afin de limiter les captures accidentelles de petits cétacés» et garantir la conservation des dauphins dans la zone.

Les «dispositifs de dissuasion acoustique» équipant les bateaux de pêche «ne permettent pas de garantir un état de conservation favorables des espèces de petit cétacés» dont deux, le dauphin commun et le marsouin commun, sont menacées d'extinction, «au moins régionalement», relève le Conseil d'Etat.

plus de 400 échouages en une semaine

Fin février, la rapporteure publique du Conseil d'Etat s'était d'ailleurs prononcée en faveur de la mise en place d'ici à six mois de fermetures spatio-temporelles de certaines pêches jugées responsables du décès de nombreux dauphins.

Mais jusqu'ici, le gouvernement avait privilégié des mesures de documentation du phénomène et des solutions techniques, comme des caméras embarquées ou des répulsifs sur les bateaux. Et ce alors que les ONG et les scientifiques réclament une interruption temporaire de la pêche.

Depuis la mi-décembre, au moins 910 dauphins se sont échoués sur les plages du littoral atlantique, selon un nouveau décompte de l'observatoire océanographique Pelagis, qui a enregistré une nouvelle vague «intense» de plus de 400 échouages depuis une semaine.

La majorité des échouages interviennent ordinairement en février et mars, période où les dauphins se rapprochent des côtes pour trouver leur nourriture et ont donc le plus d'interactions avec les pêcheurs, selon les associations de défense de l'environnement.