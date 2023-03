Alpes-de-Haute-Provence : le département placé en vigilance sécheresse

Le département des Alpes-de-Haute-Provence a été placé en vigilance sécheresse. Après un hiver particulièrement sec, le déficit pluviométrique a atteint 70%.

Les oiseaux chantent, les bourgeons fleurissent, le printemps est là mais la pluie se fait toujours attendre. Face au manque la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence a décidé de placer le département en alerte sécheresse.

Avec un déficit pluviométrique de 70% le constat dressé par la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence est simple, «la recharge hivernale des nappes a été faible». Une situation encore plus alarmante pour les bassins du Colostre et du Var qui ont été placé en alerte sécheresse.

Le placement en vigilance sécheresse du département entraîne certaines restrictions. Il est ainsi interdit d’arroser les pelouses, espaces verts et sportifs mais également de remplir une piscine ou de nettoyer son véhicule. Les prélèvements d’eau et l’irrigation sont interdit entre 9h et 19h.

Enfin la préfecture demande qu’une réduction de 20% des prélèvements soit mise en place pour les individuels, les industriels, les commerciaux mais également pour les agriculteurs.