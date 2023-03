Sécheresse : voici les 6 départements concernés par des restrictions d'eau

Alors que 15 départements français sont actuellement en vigilance, alerte ou alerte renforcée sécheresse, en totalité ou partiellement, six d’entre eux ont déjà pris des mesures restrictions d’eau.

Des actions qui semblent inévitables pour éviter une catastrophe. L'utilisation de l'eau ainsi que la gestion des réserves est au coeur des préoccupations écologiques, alors que l'Hexagone connaît un épisode de sécheresse hivernale sans précédent. Le point sur les six départements concernés par des restrictions d'eau jusqu'à présent.

Les Alpes-Maritimes

Depuis lundi 13 mars, la totalité du département des Alpes-Maritimes est placée en alerte sécheresse jusqu’au 30 avril au moins.

Dans un communiqué, la préfecture avait fait savoir qu’«après une année 2022 marquée par une sécheresse exceptionnelle, la pluviométrie sur le département des Alpes-Maritimes durant la période de recharge comprise entre septembre 2022 et mars 2023, est de nouveau déficitaire, de l’ordre de -30% à -55% par rapport à la moyenne».

Ainsi, «les débits des cours d’eau et des nappes sont anormalement bas pour la saison, faisant apparaître des assecs avec une précocité d’environ 3 mois par rapport à la normale. Le manteau neigeux est déficitaire d’environ 60 % par rapport à la moyenne sur le département».

Face à cette «situation préoccupante», il est désormais interdit d’arroser en journée, soit entre 8h et 20h, de nettoyer sa voiture ou son bateau, de laver les voiries, terrasses et façades à grande eau et de remplir les piscines privées.

«Ces mesures de restriction d’eau (…) s’appliquent à l’ensemble des usages, à l’exception des usages prioritaires liés à la santé, la salubrité et la sécurité civile», a précisé la préfecture des Alpes-Maritimes.

«Les services de l’État procèdent à des contrôles réguliers, dont les suites peuvent être administratives ou judiciaires. Tout contrevenant aux mesures de restriction s’expose à une contravention de cinquième classe (1.500 euros d’amende pour une personne physique, 6.000 euros pour une personne morale)», a-t-elle ajouté.

l'ain

Le département de l'Ain figure parmi les territoires classés en «alerte renforcée», au 6 mars, sur le site du ministère de l'Écologie.

En effet, ce niveau trois exige «de réduire tous les prélèvements et interdisent les activités impactant les milieux aquatiques».

Sur son site, la préfecture de l'Ain a appelé les habitants à «avoir un usage économe de l’eau, en particulier sur la Dombes», alors qu'un arrêté préfectoral signé le 24 février dernier interdisait ou limitait «les prélèvements et l'utilisation de l'eau».

les bouches-du-Rhône

Le département des Bouches-du-Rhône a également procédé à des restrictions d'eau, en raison de son placement en alerte renforcée, peut-on lire sur le site du ministère de l'Ecologie.

Si l'application reste sous l'autorité des préfets, ce niveau trois d'alerte prévoit notamment l'interdiction de «l'arrosage des pelouses et massifs fleuris, des potagers entre 9h et 20h, ainsi que le lavage des voitures pour les particuliers».

#Sécheresse | Pour la période hivernale, la situation de la sécheresse dans les Bouches-du-Rhône est exceptionnelle.



Retrouvez notre article sur les mesures de restrictions des usages de l'eau & les gestes à adopter pour économiser cette ressourcehttps://t.co/xJWgPNKeuC pic.twitter.com/IVUhjyIqWB — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) March 2, 2023

Depuis son compte Twitter, le préfet de région Paca et des Bouches-du-Rhône, avait partagé jeudi 2 mars sa liste de mesures de restrictions de l'eau, compte-tenu des différentes communes et de leur niveau de sécheresse.

La Haute-Saône

Les dernières précipitations n'auront pas suffi à recharger les nappes phréatiques de Haute-Saône. Le département est depuis le 23 mars soumis à des restrictions des usages de l'eau, et ce jusqu'à nouvel ordre, une première en Franche-Comté cette année. «L'état des cours d'eau et des nappes phréatiques est d'ores et déjà préoccupant» a justifié la préfecture de Haute-Saône dans un communiqué.

Depuis cette date, plusieurs interdictions ont été mises en place : nettoyer les trottoirs et les voiries, arroser les pelouses, les espaces verts publics et privés, et les jardins, à l’exception des potagers privés. Il est également interdit de laver sa voiture en dehors des stations professionnelles équipées d’un système de recyclage d’eau, ainsi que de remplir sa piscine, à l’exception des premières mises en eau, et d’alimenter les fontaines publiques et privées en circuit ouvert.

les pyrénées-orientales

Autre département à être concerné par des restrictions d'eau, les Pyrénées-Orientales avaient été touchés par la canicule cet été, et restent aujourd'hui sur le troisième étage de l'échelle d'alerte sécheresse.

Ainsi, le département avait été placé, le 24 février dernier, au niveau d'alerte renforcée jusqu'au 30 avril prochain. Le préfet des Pyrénées-Orientales avait communiqué les restrictions imposées aux habitants.

#secheresse2023



Face à une #secheresse sans précédent, le @Prefet66



renforce les restrictions



place tout le département au niveau d’alerte renforcée jusqu’au 30/04



Il appelle chacun à faire preuve de civisme et de responsabilités



Mesures priseshttps://t.co/x2rFXS8kWl pic.twitter.com/dxzxkLYr0H — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) February 24, 2023

Si les particuliers n'ont plus le droit «d'arroser les pelouses, de nettoyer leur véhicule (sauf en station de lavage), ou de remplir une piscine», les collectivités locales, de leur côté, ne bénéficient plus du droit «d'arroser les espaces verts, des pelouses de stades ou encore de procéder au lavage de voiries ou des terrasses».

le var

Dernier département parmi les territoires placés en alerte renforcée, le Var a communiqué, dans le détail sur les communes les plus exposées aux restrictions d'eau. Ainsi, deux communes feront l'objet de restrictions d'eau, quatre-vingt-cinq sont appelées à réduire au maximum les dépenses inutiles et soixante-six restent placés en «vigilance».

#Sécheresse | Malgré la pluie de ces derniers jours dans le #Var, la sécheresse perdure. #Tousmobilisés pour économiser l'eau



> Pour connaître le niveau d'alerte dans votre commune et les mesures de restrictions https://t.co/cgDixTjaBQ pic.twitter.com/zUF3n0tsU0 — Préfet du Var (@Prefet83) March 4, 2023

«Malgré la pluie de ces derniers jours dans le département, la sécheresse perdure», a écrit le préfet du Var ce samedi.