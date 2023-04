Climat : quels sont les enjeux de la conférence ministérielle du G7 qui démarre ce samedi ?

Les ministres de l’Energie et de l’Environnement des pays du G7 sont réunis ce week-end à Sapporo, au Japon, à l’occasion d’une conférence ministérielle pour discuter des engagements climatiques de chacun des pays représentés.

Reviendront-ils sur leurs engagements ? C’est ce que redoutent certaines organis, alors que se tient à compter de ce samedi 15 avril et jusqu'à demain dimanche, une conférence ministérielle à Sapporo, au Japon, où les ministres de l’Energie et de l’Environnement des pays du G7 vont discuter des mesures climatiques d’urgence.

Et pour cause, d’après un communiqué datant du 5 avril dernier, de profondes divisions quant au calendrier de sortie du charbon des pays du G7 dans le secteur de l’électricité risquent de fortement perturber l’adoption de mesures fortes face à l’urgence climatique.

Alors que le grand sommet du G7 a lieu dans un peu plus d’un mois, les débats font rage depuis les bouleversements provoqués par l’invasion russe de l’Ukraine l’an dernier.

En effet, le Japon a proposé entre autres, de justifier de nouveaux investissements conséquents dans le gaz, au nom de la «sécurité énergétique», ce qui n’a pas plu à certaines ONG. En 2022 déjà, le G7 avait décidé de tolérer des investissements dans le gaz en tant que réponse «provisoire» aux «circonstances exceptionnelles» liées à la guerre en Ukraine.

Le Japon avait présenté en 2010 un programme comme solution miracle au casse-tête énergétique du pays : une «société de l’hydrogène». Un concept permettant d’utiliser de l’hydrogène et de l’ammoniac comme co-combustibles pour ses centrales à gaz et à charbon, souhaitant également l’exporter à travers l’Asie.

This weekend, G7 president Japan is hosting a climate ministerial while promoting dirty fossil fuels across Asia. #JapanLovesDirtyEnergy and we don't - check out our briefing on Japan's new, toxic and greenwashed energy strategy here: https://t.co/BRSAimGkLw pic.twitter.com/jBsIQ4xhxE

— Oil Change International (@PriceofOil) April 11, 2023