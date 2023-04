Nord : le département placé en «alerte sécheresse», la préfecture appelle «à un usage raisonné de la ressource»

Le département du Nord a été placé en «alerte sécheresse», a indiqué la préfecture dans un communiqué publié en fin de semaine. La raison ? Une pluviométrie inégale ces derniers mois qui n’a pas permis de recharger suffisamment les nappes phréatiques.

Il s'agit du premier stade d’une échelle qui en compte quatre. Ce week-end, le département du Nord a été placé au stade de vigilance sécheresse.

«Au cours de ces six dernières années, le département du Nord a connu cinq sécheresses dont celle de 2022, particulièrement longue et intense», peut-on lire dans le communiqué de la préfecture mis en ligne en fin de semaine. D'ailleurs, le département avait été placé en 2021 en «crise sécheresse», et ce pour la première fois de son histoire.

#Sécheresse : le département du #Nord est placé en vigilance.



Les usagers sont invités à réduire leurs consommations d'eau potable et à éviter les utilisations qui ne sont pas indispensables pour éviter une baisse des nappes phréatiques et préserver les milieux naturels.

Pas de restriction pour le moment

La préfecture a expliqué que cet «hiver 2022-2023 a été marqué par une pluviométrie inégale, et notamment une longue période sans pluie durant le mois de février», ne permettant donc pas «une bonne recharge des nappes d’eau souterraines». A cela s'ajoutent les précipitations du mois de mars et du début du mois d’avril qui «n'ont pas permis de compenser l'absence de recharge de certaines nappes phréatiques».

Ainsi, la préfecture appelle à la «solidarité entre les usagers de l’eau du département», afin de diminuer leur consommation d’eau potable. Mais, elle signale que «des mesures de restriction pourront être prises ultérieurement pour les secteurs sur lesquels la situation serait la plus préoccupante».