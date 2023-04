De spectaculaires aurores boréales une nouvelle fois aperçues cette nuit en France

Après un premier épisode observé en février dernier, des aurores boréales ont une nouvelle fois été observées dans la nuit de dimanche à lundi dans le ciel français. Un spectacle qui a été immortalisé par un grand nombre d'internautes sur les réseaux sociaux.

Pas besoin de sauter dans un vol pour l'Islande pour contempler des aurores boréales. Elles ont illuminé le ciel français durant la nuit du dimanche au lundi, incitant les amateurs de photographie et de météorologie à immortaliser le moment. A noter que cet événement multicolore a été observé dans plusieurs régions de l’Hexagone.

Comme ici à Douai dans les Hauts-de-France, où un passionné de photographie de ciels, Louis Leroux a pu en profiter la nuit passée. Le phénomène était «très facilement visible à l’œil nu malgré une forte pollution lumineuse», a-t-il précisé dans un message accompagné d'un timelapse sur Twitter.

Aurores boréales au dessus de Douai dans le Nord de la France, très facilement visible à l'œil nu malgré une forte pollution lumineuse ! Un timelapse de 30mn à la tombée de la nuit. Incroyable spectacle !! #KP8 #auroreboreale #northernlights @NightLights_AM @meteofrance pic.twitter.com/DjOgEmVDz4 — Louis Leroux | Astrophotographe (@KriekCherry) April 23, 2023

Il n'a pas été le seul puisque le phénomène a également été observables en Bretagne, dans les Ardennes, en Lorraine ou encore en Auvergne.

Un phénomène rare en France

Ces spectacles lumineux sont provoqués par des éruptions solaires, fruit d’une importante activité magnétique. Alors qu’elles se produisent toute l’année en Finlande du Nord, notamment entre fin août et début avril, les aurores boréales restent rares à des latitudes basses, comme en France, où elles ne sont observables que tous les dix ans, à condition que les éruptions soient assez fortes et bien orientées. Elles apparaissent lorsque des jets de particules chaudes et magnétiques, générés par ces éruptions solaires, atteignent l'environnement de la Terre.

«Ces particules chargées vont exciter les particules de l'atmosphère, notamment l'oxygène et l'azote, qui vont donner respectivement le vert et le rose» d'une aurore boréale, avait expliqué en février dernier à l'AFP Éric Lagadec, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Ce ballet de lumière peut durer plusieurs heures.

En Islande, ces spectacles drainent un nombre très important de touristes chaque année.