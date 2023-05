Haute-Savoie : un conducteur poursuivi en justice pour avoir tenté d'écraser un loup

Un conducteur va être convoqué par la justice pour avoir tenté d'écraser un loup qui traversait une route, a indiqué dimanche le parquet d'Annecy dans un communiqué.

Le mis en cause a été entendu pour les faits de tentative de destruction d’une espèce protégée, a indiqué le parquet d'Annecy (Haute-Savoie), qui rappelle que «le loup (Canis lupus) est une espèce strictement protégée en France» et que «le code de l’environnement prévoit que la tentative de destruction est punissable à la même hauteur que la destruction».

Identifié par des images de surveillance routières

Une enquête avait été ouverte à la suite de la réception en mars par l’Office français de la biodiversité (OFB) d'une vidéo montrant un véhicule tentant d’écraser un loup, précise le parquet.

Sur les images, on peut voir «un conducteur qui changeait délibérément son itinéraire et se déportait volontairement sur la voie opposée afin de percuter l’animal traversant la route. Le conducteur ratait de quelques centimètres le loup qui prenait la fuite en passant in extremis sous une clôture».

L'enquête menée par les inspecteurs de l'environnement, qui ont utilisé les caméras de surveillance du réseau routier départemental, a permis d’identifier le lieu et l’auteur des faits. Ce dernier est désormais «convoqué devant le tribunal correctionnel d’Annecy pour répondre de ses actes».