Sécheresse : les Pyrénées-Orientales en situation de «crise», de nouvelles restrictions annoncées

De nouvelles restrictions sont mises en œuvre à partir de ce mercredi dans les Pyrénées-Orientales, la quasi-totalité du département ayant été placée en situation de «crise», le plus haut niveau d'alerte, en raison d'une sécheresse historique.

Une sécheresse de plus en plus préoccupante. La préfecture des Pyrénées-Orientales a décidé de renforcer les restrictions d'irrigation agricole et interdit la remise à niveau des piscines ou l'utilisation des spas, en raison de la sécheresse qui frappe le département. Ainsi, dès ce mercredi 10 mai, la quasi-totalité du département sera placée en situation de «crise».

Jusqu'ici en «alerte renforcée», les Pyrénées-Orientales, département de France le plus sévèrement touché par la sécheresse, accusent un «déficit de pluviométrie très exceptionnel», selon les services de l’Etat.

Les restrictions, ordonnées pour l'instant jusqu'au 13 juin, concernent les bassins versants de l'Agly et de la Têt, les deux principaux fleuves du Roussillon, où se concentrent l'activité agricole, ainsi que les nappes des Aspres, une zone montagneuse, et la côte méditerranéenne, où se situent les stations balnéaires d'Argelès-sur-mer, Collioure ou Canet-en-Roussillon. Sur les plages, le fonctionnement des douches sera interdit.

Des agriculteurs inquiets

Le communiqué du préfet diffusé mardi soir met l'accent sur un «juste partage de l'effort entre tous les usages : agriculture, autres activités économiques, vie quotidienne, débits dans les rivières» et «un effort collectif».

L'arrosage des potagers, espaces verts, le remplissage des piscines privées, en utilisant l'eau du réseau, sont proscrits.

Sur les terrains de golf, un arrosage sera permis de 20h à 02h, seulement si l'eau est issue d'un système de réutilisation. Le lavage des voitures n'est admis que dans les stations dont 70% de l'eau est recyclée.

En visite samedi dans les Pyrénées-Orientales, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a tenté de rassurer les agriculteurs, en promettant des indemnisations pour les pertes subies en raison de la sécheresse exceptionnelle.

Cette année, le niveau «crise» a déjà été activé dans des territoires situés dans trois départements (Bouches-du-Rhône, Gard, Var), selon les données du ministère de la Transition écologique. Neuf départements sont également concernés par une «alerte renforcée».