Environnement : ces quatre livres pour comprendre la crise climatique

Le réchauffement climatique, la déforestation, l'effondrement de la biodiversité, la disparition des glaciers… Plus que jamais, l'environnement est au cœur des préoccupations mondiales. Afin de faire le point sur la situation, CNEWS a sélectionné quatre ouvrages pour comprendre les enjeux derrière cette crise climatique.

«Sentinelle sur climat» d'Heïdi Sevestre

Partout le même constat, des températures records touchent tous les pays, des incendies ravagent des régions entières, des espèces disparaissent, et la banquise diminue jour après jour. Le réchauffement climatique est à l’œuvre et ne cesse de s'intensifier. Poussée par son amour de la glace et de la neige, la Savoyarde Heïdi Sevestre décide de devenir glaciologue.

Pour ses recherches, elle parcourt la planète (Arctique, Himalaya, Groenland ou encore Antarctique) et l’émerveillement pour les géants de glace cède place à l'anxiété : les glaciers fondent inexorablement et vont disparaître d'ici à quelques années si nous continuons à vivre comme nous le faisons.

Heïdi Sevestre change alors de cap et sort de son laboratoire de recherche pour alerter le grand public et les puissants sur les ravages causés par le dérèglement climatique. Une profonde conviction la guide : sauver les glaciers, c’est se sauver nous-mêmes.

Pourquoi faut-il le lire ? Avec ce livre-témoignage, la jeune glaciologue française souhaite sensibiliser le plus grand nombre à la fonte des glaciers et à ses conséquences. Pour cela, Heïdi Sevestre emmène le lecteur au pied de «ses colosses aux pieds d'argile», qui rendent visible l'invisible et sont les meilleurs témoins du changement climatique en action.

«Sentinelle du climat» d'Heïdi Sevestre, éditions Harper Collins, 240 pages, 19 euros.

«Le Grand Livre du Climat» sous la direction de Greta Thunberg

L'activiste suédoise Greta Thunberg a aidé à réveiller les consciences par ses discours. Avec Le Livre du climat, elle propose un ouvrage essentiel pour tous ceux qui veulent agir et lutter face à l'urgence climatique. «C’est le sujet le plus important au monde, et il doit être porté par un maximum de voix, pour toucher le plus de personnes possible», assure-t-elle.

Plus de cent experts, écrivains, activistes et scientifiques internationaux, dont Naomi Klein, Margaret Atwood et Thomas Piketty, nous permettent de comprendre tous les enjeux de la crise écologique. Un livre référence, qui donne les clés pour agir ensemble, maintenant.

Pourquoi faut-il le lire ? Ce livre imposant est la somme d'un long travail de réflexion de près de deux ans. Très discrète, la militante Greta Thunberg a œuvré dans l'ombre à la compilation des derniers travaux de recherche d'une centaine de scientifiques, écrivains, économistes et activistes internationaux sur le climat et son dérèglement. Elle offre aux lecteurs un tour d'horizon le plus exhaustif et le plus didactique sur la crise climatique, dont nous avons aujourd'hui un aperçu, entre les feux de forêt, les canicules ou encore les épisodes de sécheresse qui frappent de plus en plus tôt.

«Le grand livre du climat» sous la direction de Greta Thunberg, éditions Kéro, 448 pages, 32 euros.

«Tout comprendre (ou presque) sur le climat» de bon Pote, Anne Brès et Claire Marc

«ll change le climat ? Mais il a toujours changé !», «Le CO2 ? Ce n’est pas un poison !», «Les ours polaires ? Ils prospèrent sur la banquise !», «Prévoir le climat ? Mais on n’est même pas capable de prévoir la météo de la semaine prochaine !», «De toute façon, l’être humain s’est toujours adapté et s’adaptera encore !»... Qui n’a jamais entendu ou lu ces idées reçues ?

Alors que la réalité du changement climatique devient de plus en plus tangibl et que, pour les climatologues, la responsabilité humaine ne fait plus aucun doute, les climatosceptiques s’engouffrent dans la moindre formulation imprécise ou la moindre contradiction apparente et continuent à faire circuler des informations erronées, relayées jusqu’à plus soif sur les réseaux sociaux.

Acteur majeur de la recherche sur le climat en France, le CNRS considère que lutter contre cette désinformation fait partie de ses missions. L'organisme a choisi de travailler avec le bloggeur BonPote et la graphiste Claire Marc pour offrir au lecteur cette bande dessinée, qui permet d’aborder simplement des concepts qui le sont moins. Sous l’apparente légèreté du graphisme, cet ouvrage couvre des enjeux fondamentaux, et rend compte de ce que l’on sait vraiment sur le changement climatique, ainsi que de la façon dont ce savoir est construit. C’est ce qui fait la force de cet ouvrage.

Pourquoi faut-il lire ce livre ? Cet ouvrage est à mettre entre toutes les mains. Véritable mine d'informations, chaque chapitre offre une réponse très claire et argumentée aux questions que l'on peut se poser lorsque l'on parle du climat ou de ses dérèglements. Au total, ce sont près d'une vingtaine de questions qui sont passées au crible pour lutter ainsi contre la désinformation et la montée du climatoscepticisme.

«Tout comprendre (ou presque) sur le climat», de Bon Pote, Anne Brès et Claire Marc, éditions du CNRS, 135 pages, 18 euros.

«Le Giec. Le rapport incontestable expliqué à tous» de Sylvestre Huet

Canicules à répétitions, incendies incontrôlables, hausse du niveau des océans, ravages dans la biodiversité, sécheresses, inondations et cyclones dévastateurs... Le climat évolue depuis près d'un siècle et ses effets sont autant perceptibles qu'inquiétants. Les preuves scientifiques sont sans équivoque : ce changement est le résultat de nos émissions de gaz à effet de serre. Il est une menace pour le bien-être humain, la sécurité alimentaire et bouleverse la géographie avec des risques de migrations massives et leurs conséquences imprévisibles.

Pourtant, il est encore possible d'atténuer le bouleversement climatique, à condition de mettre en œuvre de toute urgence une politique collective adéquate. À l'aide d'extraits commentés des derniers rapports du GIEC de 2021 et 2022, d'une quarantaine d'infographies et de cartes, cet ouvrage incontournable nous donne les clés pour comprendre et agir dès maintenant.

Pourquoi faut-il lire ce livre ? Un livre qui place le rapport du GIEC à la portée de tous. Son auteur, le journaliste Sylvestre Huet explique de manière simple et concise le travail colossal de ce groupe d'experts, qui fait consensus dans la communauté scientifique. Car, oui, il n'y a aujourd'hui plus de doute sur l'urgence climatique et le rôle de l'homme dans cette crise.

«Le Giec. Le rapport incontestable expliqué à tous», de Sylvestre Huet, éditions Tallandier, 272 pages, 19 euros.