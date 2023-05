Plan d'épargne climat : quel est ce nouveau livret bientôt proposé aux jeunes de moins de 18 ans ?

Intégré au projet de loi «industrie verte» présenté ce mardi 16 mai par le gouvernement, le «plan d’épargne avenir climat» est un produit d’épargne destiné aux jeunes de moins de 18 ans pour financer des investissements et des projets décarbonés.

Engager les jeunes pour le climat. Ce lundi 15 mai, Bruno Lemaire a confirmé la création d’un «plan d’épargne climat» à destination des jeunes, qui s’inscrira dans le projet de loi «industrie verte» présenté ce mardi par le gouvernement. Ce plan permettra le financement de nombreux projets pour favoriser la réindustrialisation décarbonée de la France.

Le principe est simple : ce plan pourra être ouvert auprès des banques et des assureurs par les parents dès la naissance de leur enfant, et avant leur majorité. Les fonds déposés seront bloqués jusqu'aux 18 ans du bénéficiaire, sauf événement exceptionnel (décès, maladie...), «afin de pouvoir financer des projets de long terme», précise Bruno Lemaire. Ces fonds seront d’ailleurs contrôlés par la Caisse des dépôts et consignations pour s’assurer qu’ils financent bien des «projets verts».

«Zéro impôt, zéro cotisation»

Par ailleurs, la rémunération de ce plan sera «plus attractive que celle du livret A», promet le ministre de l'Economie, avec «un capital garanti» mais surtout «des conditions fiscales exceptionnelles avec zéro impôt, et zéro cotisation», précise Bruno Lemaire. En d’autres termes, tous les parents qui souhaitent construire un capital pour leurs enfants pourront mettre des sous sur ce plan, et ces derniers ne paieront aucun frais (ni impôt, ni cotisation) au moment où ils débloquent les fonds.

Enfin, son plafond de versement sera aligné sur celui du livret A, soit près de 23.000 euros. L’exécutif se veut optimiste sur le succès de ce produit d’épargne et Bercy estime que sa collecte annuelle pourrait atteindre un milliard d’euros «à son plein potentiel».

Selon Bercy, le plan d’épargne avenir climat répondra ainsi à deux aspirations majeures : le souhait des parents de préparer l’entrée de leurs enfants dans la vie active. Il n’existe à ce jour aucun produit d’épargne répondant spécifiquement à cet objectif. Et le besoin de financer le monde décarboné que nous devons laisser à nos enfants. Ainsi, les fonds investis dans le plan avenir climat devront contribuer à financer la transition écologique.