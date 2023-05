Voici les 10 serpents les plus dangereux au monde

Il existe plus de 3.000 espèces de serpents dans le monde, et parmi elles se cachent certains des animaux les plus dangereux de la planète, les voici.

Indiana Jones les redoute, et il n'est pas le seul ! Les serpents font partie des animaux les moins appréciés, et pour cause. Même si en France nous sommes protégés des espèces les plus dangereuses, de vrais tueurs évoluent dans d'autres régions.

Le Python réticulé

C'est l'espèce de serpent la plus longue du monde. Originaires d'Asie du Sud-Est, ils peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres de long et peuvent peser jusqu'à 140 kg. Dépourvu de venin, ils font partie de la famille des constricteurs. Le python étouffe ses proies avant de les avaler entièrement. Son régime alimentaire se compose de singes et d'autres petits mammifères.

Les attaques contre l'homme sont assez rares, mais on note tout de même qu'en Indonésie, des personnes et des animaux domestiques se font manger par ce serpent. En règle général, ce géant vit dans les forêts et les marécages, mais avec la déforestation, il se retrouve aux portes des villages et des champs.

L'anaconda

Il est le serpent constricteur le plus redouté au monde. Avec ses 7 mètres de moyenne, il est derrière le python en taille, mais ses plus de 200 kg et son diamètre supérieur à 40 cm, font de lui le serpent le plus gros de la planète. L'anaconda vie dans les eaux d'Amérique du Sud, et n'a que trois prédateurs : le jaguar, le caïman noir et l'homme. Enroulé autour de sa victime, il resserre la pression à chaque fois qu'elle expire avec une force de 2 kg par centimètre carré !

Il peut aussi emmener sa proie au fond de l'eau pour la noyer, une fois qu'il a planté ses crochets dans sa chair. Un anaconda est capable d'avaler en entier un animal de la taille d'une chèvre ou d'un chien. Toutefois, même s'il est théoriquement capable de tuer puis de manger un homme, les attaques sont rares.

Le crotale de mojave

Serpent à sonnette très venimeux, il évolue dans les régions désertiques du sud-ouest des États-Unis ainsi que du centre du Mexique. Il est considéré par les scientifiques comme possédant le venin le plus toxique de toutes les espèces de crotales (un venin hémotoxique et neurotoxique). 100 cm de longueur en moyenne, mais un venin mortel.

Les morsures du crotale de Mojave ont souvent des symptômes retardés, ce qui incite souvent les individus à sous-estimer la gravité de leur morsure. Cependant, en quelques heures le venin entre en action : problèmes de vision, difficulté à parler et à avaler, faiblesse musculaire, insuffisance respiratoire. On sait que 70 mg de son venin suffisent pour tuer 7.500 souris.

Le Cobra Royal

Il peut atteindre les 5,5 mètres et les 10 kg, ce qui en fait le plus grand serpent venimeux au monde. Son venin n'est pas le plus puissant de tous, mais la quantité délivrée lors de chaque morsure peut aller jusqu'à 500 mg, ce qui en fait un des serpents les plus dangereux du monde. Théoriquement, une morsure de cobra contient assez de venin pour tuer un animal de 600 kg ou une vingtaine de personnes.

Son venin est composé d'une neurotoxine qui affecte directement l'organisme de la victime, et qui entraine la paralysie du système neuromusculaire et respiratoire. Contrairement au crotale de Mojave, les symptômes apparaissent très rapidement et la mort est très rapide. D'autres espèces de cobra ont également la faculté de cracher leur venin à une distance de 3 mètres, causant de graves dommages aux yeux.

La Vipère de Russell

Ce serpent est responsable de plus d’envenimations mortelles que n’importe quel autre serpent. Présente principalement en Asie du Sud-Est, en Chine, à Taïwan et en Inde, cette espèce est considérée comme le vipéridé le plus dangereux et la plus grande cause de décès. Ces serpents mortels peuvent atteindre une longueur de 1,6 mètre et produisent une quantité considérable de venin.

Les symptômes d'une morsure de vipère de Russell sont des saignements excessifs, en particulier des gencives et dans l'urine, une chute rapide de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, des nécroses et une insuffisance rénale. Environ 29 % des survivants souffrent également de lésions au cerveau.

La Couleuvre de Mer de Belcher

Extrêmement venimeux, il est possible de croiser sa route dans les mers d'Asie du Sud. Relativement petit (environ 1 m de longueur) et assez mince, ce serpent est tellement venimeux qu'une seule morsure peut tuer un individu en moins de 45 min. Un traitement instantané est obligatoire pour s'en sortir. Heureusement, sa timidité préserve dans la plupart du temps l'homme de ses attaques.

Son venin contient des niveaux élevés de neurotoxines et de myotoxines. Même si ses effets sur les humains sont encore à l'étude, des vomissements, étourdissements, convulsions, saignements extrêmes, insuffisances respiratoire et rénale ainsi qu'une paralysie totale ne sont pas à exclure.

Le serpent Brun de l'Est

Le serpent brun peut principalement être observé en Australie et en Nouvelle-Guinée, sur les terres agricoles et à la périphérie des zones urbaines, là où sa proie favorite, la souris domestique, aime à se promener. Ce mince serpent fait en moyenne 1,5 mètre de long, et frappe le plus souvent au niveau des cuisses de ses victimes humaines. Il serait responsable d'environ 60 % des décès par morsure de serpent chez l'homme en Australie.

Lorsqu'il s'apprête à attaquer, son corps prend la forme d'un «s» et il ouvre grand la bouche. Son venin agit sur le système sanguin et provoque des coagulopathies, des hémorragies, voire des arrêts cardiaques. Aucun être humain ne résiste plus de trente minutes à son venin. Ils sont très rapides, pouvant dépasser un homme courant à pleine vitesse selon des spécialistes.

La Vipère de la mort

Bien que la vipère ait une apparence de vipère, elle fait partie de la famille des serpents elapidae, qui comprend les cobras et les mambas noirs notamment. Ce serpent reste caché sous des feuillages en décomposition pendant la journée et au crépuscule, il sort pour chasser des lézards, des rongeurs et des oiseaux. Il se sert de l’extrémité de sa queue comme d'un leurre en l'ondulant lentement pour attirer ses proies.

Cette vipère peut frapper sa proie et lui injecter du venin en moins de 0,15 seconde. Un venin neurotoxique (oui, lui aussi), qui provoque la paralysie et l'arrêt complet du système respiratoire. Malgré le développement d'antivenins, des décès surviennent encore, démontrant encore un peu plus la puissance de sa force de frappe.

le Taïpan du désert

Une tête ronde foncée, 23 rangées d’écailles dorsales au milieu du corps, et des crocs de 5 mm, de quoi mettre en confiance ! Comme son nom l’indique, il vit exclusivement dans les déserts et zones désertiques, et est endémique d’Australie (Australie Sud, Queensland et territoire du Nord). Une dose de son venin peut tuer 100 hommes ou 250 000 souris.

Les effets sont une nouvelle fois la paralysie du sytème nerveux, la coagulation et des problèmes cardiaques. Tout au long de l’année, la couleur de sa peau change pour s’adapter aux températures (clair en été, plus sombre en hiver). Ses seuls prédateurs sont le serpent de la mulga et le varan perenti, tous deux immunisés à son venin.

le Mamba noir

A 23km/h, ce serpent a une pointe de vitesse supérieure à une grande majorité des êtres humains. Originaire d’Afrique, il peut aller jusqu'à 3 mètres et grimpe habilement aux arbres. Sa peau varie du gris olive au brun métallique, et doit finalement son nom à l’intérieur de sa cavité buccale, qui est la seule partie de son corps à arborer une teinte noirâtre.

Contrairement à d'autres serpents, le mamba noir mord plusieurs fois quand il attaque. Son venin induit des symptômes en l'espace de 10 min seulement, avec des picotements sévères, un goût métallique dans la bouche, un dysfonctionnement neurologique, une vision trouble, une paralysie du système respiratoire et une incapacité à parler. Les humains mordus par un mamba noir sont complètement paralysés en 45 min, ce qui fait de lui le serpent le plus rédouté au monde.