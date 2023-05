TotalEnergies : des militants écologistes tentent de bloquer l’assemblée générale du groupe

Ce vendredi, doit se tenir salle Pleyel à Paris, l’assemblée générale du groupe TotalEnergies. Tôt ce matin des échauffourées ont éclaté entre des militants écologistes venus bloquer la réunion et les forces de l’ordre.

Après BP et Shell, vient le tour de TotalEnergies. Le géant français des hydrocarbures se prépare à vivre une assemblée générale électrique ce vendredi matin, marquée par des menaces de blocage d'une coalition d'associations mais aussi par une partie de ses actionnaires en désaccord avec la politique climatique.

Dans ce contexte, avant même l'ouverture de la réunion, des échauffourées ont éclaté entre manifestants pour le climat et la police, les forces de l'ordre faisant même usage de gaz lacrymogène.

Dès l'aube, des dizaines de manifestants avaient tenté de pénétrer dans le tronçon de rue passant devant la salle Pleyel, où doit se dérouler l’assemblée générale du groupe. Une dizaine d'entre eux, qui s'étaient assis devant l'entrée, ont été délogés par les forces de l'ordre.

Après trois sommations en moins d'une minute par haut-parleur, les forces de l'ordre ont projeté du gaz lacrymogène au milieu du groupe de militants.

La réunion arrive à la fin d'une saison d'AG houleuses, où des militants ont multiplié les actions contre les grands groupes, notamment chez les concurrents Shell et BP ou la banque Barclays, accusée de financer l'expansion de projets d'hydrocarbures. Le tout sur fond de profits faramineux : ensemble, les majors BP, Shell, ExxonMobil, Chevron et TotalEnergies affichent plus de 40 milliards de dollars de bénéfices ce trimestre, après une année 2022 grandiose.

Signe des tensions attendues, TotalEnergies interdira aux actionnaires et aux journalistes d'utiliser leurs téléphones portables, et les obligera à laisser certains effets personnels à l'entrée de l’assemblée générale.