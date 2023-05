Plastique : comment la production a explosé en 70 ans

Les représentants de 175 pays se retrouvent ce lundi 29 mai, à Paris, afin d'élaborer «un traité international visant à mettre fin à la production et l’utilisation effrénées de plastiques», alors que sa production n'a cessé d'augmenter depuis près de 70 ans.

Une production nocive pour la planète à laquelle les dirigeants veulent mettre un terme d'ici à 2040. Ce lundi 29 mai, près de 175 Etats représentés par des négociateurs se retrouvent à Paris dans le but d'élaborer «un traité international visant à mettre fin à la production et l’utilisation effrénées de plastiques».

Cette session de négociations, qui intervient après une rencontre organisée par la France à l’UNESCO le 27 mai dernier, pourrait permettre d’avancer dans la lutte contre la pollution des plastiques à l’échelle mondiale.

Pour éviter un avenir dramatique pour les océans et la planète, de nombreux pays ont pris plusieurs mesures visant à réduire l’emploi et la production de plastique, à l’image de la France, qui a interdit l’emploi de plusieurs produits plastiques à usage unique depuis 2020.

Une hausse constante de la production en 70 ans

Mais avant ces initiatives et interdictions, le plastique, qui est un dérivé du pétrole, a connu une croissance exceptionnelle à l’échelle mondiale, tant sur son emploi que sur sa production.

Selon les données fournies par l’organisation PlasticsEurope et publiées par Statista, près d’1.5 million de tonnes métriques de plastiques étaient produits dans le monde en 1950. Un chiffre multiplié par 100 au milieu des années 1990, avec près de 150 millions de tonnes métriques de plastiques produits à l’échelle mondiale. Une forte hausse liée au coût relativement faible de sa production, sa polyvalence d'utilisation et sa durabilité.

Malgré les critiques d’organisations écologistes et les prises de décisions mondiales quant à la lutte contre le plastique, la production n’a cessé d’augmenter en 70 ans : en 2018, l’industrie plastique mondiale a produit près de 360 millions de tonnes métriques de plastiques. C’est environ 3% de plus que lors de l’année 2017, avec 348 millions de tonnes métriques produits.

Les géants de la pollution en faveur du recyclage

Selon les chiffres fournis par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques), les plastiques ont une empreinte carbone importante, avec 1.8 milliard de tonnes de gaz à effet de serre en 2019, ce qui représente 3.4% des émissions à l’échelle mondiale. Et selon l’institution, ce chiffre pourrait doubler, voire plus encore, d'ici à 2060.

Face à cette hausse constante, de nombreux pays devront se montrer ambitieux dans leur travail contre la production de plastiques. Certains, à l’image des Etats-Unis, plus grand pays producteur de déchets plastiques au monde, ou encore la Chine, pourraient cependant favoriser le recyclage comme solution.