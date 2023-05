Plastique : voici les 5 entreprises qui produisent le plus de déchets

Alors que des discussions liées à l’établissement d’«un traité international visant à mettre un terme à la production et l’utilisation effrénées de plastiques» s’ouvrent ce lundi 29 mai à Paris, certaines entreprises ont montré une forme d'insouciance quant à l'énorme quantité de déchets produite à travers le monde.

Alors qu’une dizaine de millions de tonnes de déchets arrivent dans les océans chaque année, des négociateurs de 175 Etats vont se retrouver à Paris, ce lundi 29 mai, pour participer à l'ouverture des discussions afin d’«établir un traité international visant à mettre un terme à la production et l’utilisation effrénées de plastiques».

Si certaines entreprises ont adapté, au fil du temps, leurs pratiques afin de diminuer la quantité de déchets produits, d’autres sont explicitement désignées comme étant les plus polluantes de la planète, selon un rapport publié par Break Free From Plastic en 2022.

Pour réaliser ce rapport, des collectes de déchets ont été organisées depuis 2018 par plus de 200.000 volontaires dans 87 pays «pour identifier les entreprises qui sont à l'origine des volumes de déchets plastiques les plus importants et polluent le plus de zones géographiques». Au total, 429.994 pollutions plastiques (emballages pour aliments et boissons, morceaux de bouteilles et sachets) ont été collectées et analysées.

Coca-Cola

La compagnie américaine de sodas Coca-Cola arrive en tête des entreprises qui produisent le plus de déchets avec plus de 85.000 déchets enregistrés dans 78 pays entre 2018 et 2022.

Si Coca-Cola a promis de rendre 100% de ses emballages recyclables à l’échelle mondiale d’ici à 2025 et de conditionner au moins 25% de toutes ses boissons vendues dans le monde dans des bouteilles de verre ou en plastique réutilisables ou consignées d’ici à 2030, l’objectif est loin d’être sur la bonne trajectoire.

D’après le rapport, le géant des sodas produit un peu plus de 3 millions de tonnes métriques d’emballages en plastique par an. «Depuis plus de dix ans, la société Coca-Cola exerce une pression proactive contre les réglementations en matière d'emballage dans le monde entier», écrit, à son tour, l’organisation mondiale Greenpeace.

Pepsico

Principal concurrent de Coca-Cola, Pepsico arrive en deuxième position avec plus de 50.000 déchets enregistrés dans 66 pays entre 2018 et 2022. La quantité d’emballages en plastique produite par an est supérieure à 2 millions de tonnes par an.

Pointée du doigt, l’entreprise américaine promet de concevoir 100% des emballages recyclables, compostables, biodégradables ou encore réutilisables d’ici à 2025.

Pepsico compte également investir pour augmenter les taux de recyclages sur les marchés clé et réduire de 50%, d'ici à 2030, la quantité de plastique provenant de sources non-renouvelables par portion dans l'ensemble de ses boissons.

Nestlé

En troisième position de ce classement, on retrouve l’entreprise suisse Nestlé avec 27.008 déchets enregistrés dans 64 pays entre 2018 et 2022. D’après le rapport de Break Free From Plastic, la quantité d’emballages en plastique produite par cette entreprise s’élève à 920.000 tonnes métriques par an.

L’entreprise helvétique s’est engagée en 2022 à ce que d'ici à 2025, 100% de ses emballages soient réutilisables ou recyclables. Toutefois, «au lieu de réduire massivement la quantité de déchets plastiques qu'elle produit, Nestlé vise à atteindre cet objectif principalement en brûlant les déchets plastiques et en créant des toxines qui nuisent à la faune, à la santé des personnes et à l'environnement», a dénoncé Greenpeace.

Nestlé veut aussi «soutenir le développement de systèmes de collecte, de tri et de recyclage performants partout où nous sommes présents, et développer des solutions de remplacement réutilisables et rechargeables là où c'est possible».

Unilever

La multinationale néerlando-britannique Unilever occupe la 4e place du classement des entreprises qui produisent le plus de déchets avec environ 23.000 déchets enregistrés dans 60 pays entre 2018 et 2022 et 713.000 tonnes métriques d’emballages en plastique produits par an.

Si l’entreprise envisage de «collecter et traiter plus d'emballages plastiques que ce que nous vendons» et de «veiller à ce que 100 % de nos emballages plastiques soient conçus pour être entièrement réutilisables, recyclables ou compostables», Unilever est accusée de financer des efforts en Indonésie pour brûler les déchets plastiques dans les cimenteries et en faire de l'énergie bon marché, comme le rapporte Reuters.

Mondelez International

Particulièrement présente dans les secteurs du biscuit et du chocolat, la multinationale américaine Mondelez International figure à la 5e place du rapport.

En effet, entre 2018 et 2022, 9.609 déchets ont été enregistrés dans 59 pays. L’entreprise produit environ 200.000 tonnes d’emballages plastiques par an.

Face à cette énorme quantité de déchets produits, Mondelez International s’est engagée à fournir «100% d’emballages conçus pour être recyclés, d’ici à 2025».

Il est important de savoir que les politiques et les réglementations environnementales varient selon les pays, ce qui peut avoir un impact sur la gestion des déchets par les entreprises.