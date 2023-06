Feux de forêt : Paris pour la première fois en alerte élevée ce mardi

Pour la première fois depuis la mise en place de la Météo des forêts le 2 juin dernier, le département de Paris est placé en vigilance orange, soit un risque «élevé» de danger de feux pour le mardi 13 juin.

La capitale et sa proche banlieue sous surveillance. Pour la première fois depuis la mise en place de la «Météo des forêts» le 2 juin dernier, le département de Paris est placé en vigilance orange, soit un risque «élevé» de danger de feux pour le mardi 13 juin.

Météo-France a publié ce dimanche 11 juin à 17h la «Météo des forêts» pour le lundi 12 et le mardi 13 juin. Pour ce lundi, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle sont placées en vigilance orange concernant le danger de feux. Pour mardi, trois autres départements sont concernés par un niveau «élevé» de risque d’incendies, à savoir la Moselle, les Hauts-de-Seine et Paris.

MÉTÉO DES FORÊTS





Attention au risque de feu de forêt qui est pour la première fois jugé élevé ce lundi en #MeurtheetMoselle et #Meuse. Pour mardi, la #Moselle rejoint ce risque élevé. #meteo #lorraine





Infos depuis : https://t.co/280fSKCCqC pic.twitter.com/eZTr9Z59t2 — Météo Lor' (@Meteolor) June 11, 2023

Le niveau d’alerte orange correspond à un «risque de feux qui peut être localement très élevé», selon Météo-France. L'agence nationale de météorologie ajoute que «les conditions météo aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales».

Qu’est-ce que la «Météo des forêts» ?

Diffusée quotidiennement depuis le 2 juin, et ce jusqu’à fin septembre au moins, la «Météo des forêts» alerte la population sur le risque de départ d'incendies pour les deux prochains jours. Elle indique un niveau de danger de feux de forêt établi à partir des prévisions météorologiques et l’état de sécheresse de la végétation.

Dans le détail, elle contient quatre niveaux de représentation du danger pour chaque département français, variant de faible (vert) à très élevé (rouge), en passant par modéré (jaune) et élevé (orange).

Les conseils pour éviter les départs de feu

Pour rappel, 90% des feux sont d’origine humaine. Ces derniers sont principalement provoqués par imprudence. Pour s’en prémunir, il est recommandé de suivre certains conseils.

Le premier étant de ne pas fumer en forêt et de jeter ses mégots dans un cendrier pour éviter tout départ de feu. Il est aussi conseillé de réaliser les barbecues ou les travaux loin de la végétation. Enfin, il est préconisé de stocker



les matériaux et produits inflammables (bois, bouteilles de gaz) dans un abri fermé, éloigné de votre habitation.

La marche à suivre en cas de départ de feu

Si vous êtes témoin d’un départ de feu, il faut alerter les secours via le 112 ou le 18, tout en essayant de leur donner la localisation la plus proche possible du début d’incendie.

Une fois cette étape effectuée, il est vivement conseillé de se mettre à l’abri dans une habitation débroussaillée en attendant l'intervention des secours. A noter que la voiture n'est pas considérée comme un abri fiable car elle pourrait aussi s’enflammer.