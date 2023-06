Cochenilles farineuses sur les plantes : comment s'en débarrasser ?

La cochenille est un petit insecte qui entrave la croissance des plantes et peut même les faire mourir. Cependant, ces envahisseurs ont quelques points faibles.

Peu importe la saison, les cochenilles prolifèrent et s'attaquent aux plantes, qu'elles soient en extérieur ou en intérieur. Malheureusement, on ne remarque leur présence que lorsque les dégâts sont là. Ces insectes sont presque invisibles à l'œil nu, mesurant seulement quelques millimètres.

Aucune plante n'est épargnée, que ce soit les plantes grasses, les rosiers, les arbres fruitiers ou les arbustes d'ornement. De plus, elles sécrètent également une substance nocive appelée miellat, qui entrave la photosynthèse et peut causer la mort de la plante.Il existe plusieurs possibilités pour contrer l'invasion des cochenilles.

Le jet de douche

Sur les plantes d'intérieur, il est possible d'éliminer les cochenilles en passant les feuilles envahies sous un jet puissant de douche. Pour éviter de noyer la plante, il est recommandé d'enserrer le pot dans un sac plastique. Ensuite, répétez cette opération plusieurs jours de suite jusqu'à leur disparition complète.

un mélange fait maison

Il existe également un traitement naturel : une cuillère à café d'alcool à brûler, une cuillère à café d'huile d'olive ou d'huile végétale et une cuillère à café de savon noir diluées dans un litre d'eau. Pulvérisez cette solution sur les parties colonisées par les cochenilles deux fois à environ 30 minutes d'intervalle, puis une semaine plus tard et encore une fois après une semaine. L'objectif est d'éliminer non seulement les cochenilles, mais aussi les larves et les œufs pondus.

l'Huile blanche

Pour traiter les arbustes, en particulier les agrumes et les cactus, vous pouvez utiliser de l'huile blanche, un produit raffiné dérivé du pétrole qui peut étonnamment être utilisé dans un jardin biologique.

l'alcool à 90°

Si l'infestation est légère, nettoyez les feuilles des deux côtés en utilisant un coton-tige ou un chiffon imbibé d'alcool à 90°, puis essuyez l'excès avec un chiffon imbibé d'eau claire.

l'Huile végétale

Il est également possible de pulvériser de l'huile végétale, comme de l'huile de colza, sur la zone infestée pour empêcher la progression de la colonie de cochenilles. Cette couche épaisse d'huile les asphyxiera et stoppera les dommages causés à la plante.

Les Huiles essentielles

Utiliser des huiles essentielles est aussi efficace. Versez dix gouttes d'huile essentielle de théier dans un litre d'eau, puis pulvérisez cette solution sur les feuilles, à la fois sur la face externe et la face interne, pour empêcher les cochenilles de trouver une issue de secours.

les Produits commercialisés

Il existe également des produits anti-cochenilles vendus dans le commerce qui peuvent être utilisés selon les instructions fournies pour obtenir des résultats positifs. Cependant, ils sont toxiques pour les autres insectes et ont un impact négatif sur l'environnement s'ils sont utilisés dans le jardin.

Le sécateur

En dernier recours, si l'infestation est trop importante, envisagez de couper et de brûler les tiges, les feuilles contaminées, voire les racines ou une partie du tronc dans certains cas, pour permettre à la plante de se régénérer.