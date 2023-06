Pollution marine : quels sont les déchets les plus retrouvés sur les plages européennes en 2022 ?

Grâce aux données collectées sur plus de 2.000 ramassages de déchets organisés sur tout le territoire européen, Surfrider dresse le bilan des détritus les plus retrouvés sur les plages en 2022.

Un bilan à l’image de l’urgence de la situation. Les déchets aquatiques continuent de s'accumuler. En 2022, plus de 70.000 personnes ont participé à l’une des 2.175 collectes organisées dans le cadre des Initiatives Océanes. Les ramassages de déchets ont lieu sur des plages, mais aussi le long des rivières ou même dans les grandes villes.

L'organisation non gouvernementale Surfrider, qui a pour but «la protection et la mise en valeur de l'océan, du littoral, des vagues, des lacs, des rivières et de toutes les populations qui en jouissent», a dévoilé une étude complète sur les déchets les plus retrouvés dans ces zones. Un détritus à lui tout seul représente un véritable fléau : le mégot de cigarette. 20.025 ont été quantifiés lors d’une collecte de 2,5 kilomètres à Toulon, soit 8 par mètre. Voici les déchets les plus collectés sur les plages en 2022 :

Mégots de cigarettes

Chaque année, on estime que 4.500 milliards de mégots sont jetés dans l’environnement à travers le monde. 40% de ceux-ci termineraient leur route dans l’océan. Un mégot peut polluer jusqu’à 1.000 litres d’eau et la rendre impropre à la consommation, affecter la faune et la flore locale et la chaine alimentaire.

Fragments de plastique 2,5-50cm

92% des déchets quantifiés sur la façade sont en plastique.

Pêche : filets, cordes entremêlées

Constitués intégralement de plastique, les filets de pêche abandonnés, perdus ou cassés en mer sont une source importante de pollution marine qui finit souvent par s'échouer sur les plages.

Fragments de polystyrène 2,5-50cm

Le polystyrène est un matériau léger qui s'effrite très facilement en milliers de fragments. Il ne se biodégrade jamais totalement et peut constituer une menace sérieuse pour la biodiversité marine.

Sac plastique et fragments

Malgré l'interdiction des sacs plastique à usage unique depuis 6 ans, ces derniers polluent encore énormément les océans.

Emballages alimentaires

Trois déchets sur quatre ne sont utilisés qu’une seule fois, comme les bouteilles d’eau en plastique.

Bouchons de bouteilles

Les objets en plastique se dégradent et se cassent en fragments de plastique. Ces derniers deviennent facilement ingérables par les animaux marins et relâchent des produits chimiques toxiques.

Morceaux de verre

Ils proviennent généralement de bouteilles en verre jetées par terre, qui se décomposent en fragments.

Capsules en métal

Les capsules en métal sont souvent issues de la consommation de boissons en canettes et de bouteilles.

Déchets sanitaires

36% du plastique produit est utilisé pour emballer les aliments, boissons ou encore produits d'hygiène et pour les transporter. Une production qui entraîne une pollution marine.

Surfrider précise qu'il existe des alternatives très simples pour limiter les déchets comme le retour du système de consigne.