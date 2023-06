Sécheresse : voici les 5 arbres fruitiers les plus résistants

Les périodes de sécheresse sont de plus en plus récurrentes en France. Pour habiller ses jardins, il faut donc privilégier les plantes qui résistent aux fortes chaleurs. Voici cinq arbres fruitiers qui survivront sans problème.

L’été arrive et avec lui, la sécheresse et les fortes chaleurs. Si certaines plantes ne supportent pas cette période, d’autres s’adaptent très bien. C’est le cas de ces cinq arbres fruitiers.

Le mûrier à feuille de platane

Le mûrier à feuille de platane est l’arbre idéal pour créer un espace ombragé. Son large feuillage est aussi beau en été qu’en automne et il produit un fruit très savoureux, similaire à la mûre. C’est un arbuste connu pour sa résistance à la sécheresse.

Le Cognassier

Facile à cultiver, le cognassier peut attendre une hauteur de 4 à 6 mètres. S’il supporte plutôt bien la sécheresse, il faut tout de même penser à l’arroser de temps en temps. Il résiste tout aussi bien au gel hivernal, ce qui en fait un arbre idéal pour n’importe quelle région. En automne, il produira de très bons coings.

Le grenadier

Comme le cognassier, le grenadier se porte bien en été comme en hiver. Néanmoins, si vous souhaitez de beaux et de bons fruits, il est important de l’arroser une fois par semaine, en soirée de préférence. Sa belle floraison s’étale de mai à août.

L’abricotier

L’abricotier est une des rares plantes qui apprécie vraiment la chaleur. C’est un arbre qui dure presque toute une vie, entre 40 et 45 ans. Dans un premier temps, il faut régulièrement l’arroser. Mais lorsque ses fruits commencent à se former, il n’est plus nécessaire de le faire, c’est même déconseillé. Autre détail, l’abricotier craint l’humidité.

Le feijoa, ou goyavier du Brésil

En plus de sa beauté, le feijoa n’est pas très compliquer à cultiver. En cas de sécheresse, il faut régulièrement l’arroser lors des deux premières années qui suivent sa plantation. S’il est planté en pot, les arrosages devront être encore plus réguliers. Le goyavier du Brésil n’est pas difficile, il se contente de n’importe quel sol.