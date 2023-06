Climat : quel est ce phénomène qui menace de nombreuses espèces marines ?

Dans l'océan Atlantique, une source invisible de chaleur menace de causer une mortalité massive chez de nombreuses espèces marines.

Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme face à ce phénomène extrême, qui risque de se répéter avec l'aggravation du réchauffement climatique. Entre mars et mai, la température moyenne de la surface de l'océan a atteint un niveau record en 174 ans de mesures, dépassant de 0,83°C la moyenne du XXe siècle, selon les données de l'Administration océanique américaine NOAA.

Cette vague de chaleur marine sans précédent n'a pas épargné l'océan Atlantique, qui a connu en juin des vagues de chaleur particulièrement intenses, avec des températures anormales de plus de 5 °C au large des îles britanniques.

'Beyond extreme' by definition.





Ireland and the British Isles are at the epicentre of a major marine heatwave. We have not seen the North Atlantic look like this in modern records.





Marine heatwaves are categorised from 1 to 5. There are hotspots hitting category 5. pic.twitter.com/2lle3hrsGv

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) June 19, 2023