Australie : un reptile menacé aperçu pour la première fois depuis 50 ans

Menacé de disparition totale à l'état sauvage, le dragon des prairies sans oreilles a été localisé en février dernier en Australie. La dernière observation remontait à plus de 50 ans.

Tout n'est pas perdu pour le dragon des prairies sans oreilles (Tympanocryptis pinguicolla). Ce petit lézard, observé pour la dernière fois en 1969, a été à nouveau localisé en février dernier à l'ouest de Melbourne, en Australie. Ce dimanche 25 juin, les autorités ont annoncé la bonne nouvelle, en gardant toutefois le site de découverte secret, afin de protéger l'animal.

Répertorié en danger critique d'extinction, ce reptile faisait l'objet de recherches intenses depuis des dizaines d'années, jusqu'ici en vain. Le nombre de dragons des prairies sans oreilles a drastiquement diminué en raison de la dégradation de son habitat par l'activité humaine, mais aussi à cause des prédateurs, comme le chat sauvage, et du réchauffement climatique.

Some good news for your Sunday. This little guy is a Victorian grassland earless dragon.





