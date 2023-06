Météo : «Effet sèche-cheveux», quel est ce rare phénomène qui peut mener à des chaleurs extrêmes ?

Le Languedoc et la Provence ont été le terrain de l’«effet sèche-cheveux» dans la journée du lundi 26 juin. Ce phénomène météorologique entraîne une augmentation de la température dans des délais excessivement courts.

Une chaleur torride et de fortes bourrasques. Voilà comment se caractérise l’effet «sèche-cheveux», ou «Heat Burst». Ce phénomène météorologique peut faire augmenter des températures de plus de 15 °C en seulement deux heures. «C'est comme si on ouvrait les portes d’un four», a expliqué l'agrométéorologue Serge Zaka sur France 3.

Le Languedoc et la Provence ont fait les frais de l’effet «sèche-cheveux», qui s’est manifesté lundi 26 juin. Les températures avaient augmenté jusqu’à plus de 37 °C dans le centre de Marseille, et 36 °C vers Clapas, faisant du territoire le seul endroit à enregistrer une température aussi élevée en ce début de semaine.

C’est la masse d’air chaud associée au retour du mistral asséché qui crée cet effet «sèche-cheveux», a expliqué La Chaîne Météo. Le phénomène survient souvent à proximité des orages en fin de vie.

La masse d’air chaud en altitude s’affaiblit et descend donc vers le sol alors qu’elle a comprimé l’air situé en dessous. C’est cette compression qui fait grimper la température de l’air et qui crée une forte rafale de chaleur.

Ce n’est pas la première fois que survient l’effet «sèche-cheveux» en France. En 2022, c’est au Cap Béar dans les Pyrénées-Orientales que le phénomène s’était produit, faisant augmenter la température de 15 °C en deux heures.