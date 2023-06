Haute-Savoie : la majeure partie du département placée en alerte sécheresse

Une grande partie de la Haute-Savoie a été placée en alerte sécheresse ce mercredi 28 juin, la préfecture pointant notamment une baisse des débits des cours d’eau et un déficit d’humidité des sols.

De nouvelles mesures de restrictions d’eau sont-elles à attendre ? C’est bien ce qui menace une grande partie de la Haute-Savoie, placée ce mercredi en alerte sécheresse à la suite d’une baisse des débits des cours d’eau, et d’un déficit d’humidité des sols d’après la préfecture.

«A compter de ce jour, compte tenu des prévisions météorologiques, le département passe en alerte à l'exception de l'Arve Amont, secteur moins touché», qui inclut notamment Chamonix et Saint-Gervais, ont indiqué les services de l'État.

En effet, «la situation sur le département se dégrade progressivement» et la sécheresse «s’étend maintenant à presque toute la Haute-Savoie», a souligné la préfecture dans un communiqué.

Un déficit accentué depuis le mois de juin

Malgré l’instauration de premières mesures de restrictions et de vigilance mi-juin dans trois secteurs, la préfecture a expliqué que la baisse des débits des cours d'eau s'était accentuée dès début juin, sans que les précipitations plus «ponctuelles et aléatoires liées aux orages» ne puissent l’empêcher.

#Sécheresse Après les premières mesures de restrictions sur le Chéran et l’instauration d’une vigilance sur le Sud-Ouest lémanique et les Dranses, la situation se dégrade progressivement. La #HauteSavoie passe en alerte à l’exception de l’Arve Amont.

https://t.co/DwBQbhO5vO pic.twitter.com/o2OWApy1i6 — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) June 28, 2023

L'alerte sécheresse, qui correspond à un niveau de 2 sur 4, se traduit notamment par une interdiction d'arroser les espaces verts, potagers, golfs et stades en journée, ou encore une interdiction de remplir sa piscine ou de laver son véhicule. Les activités industrielles et commerciales doivent pour leur part réduire d'un quart leur consommation d'eau.

Et pour cause, toujours selon le communiqué de la préfecture, «l'humidité des sols baisse également rapidement et présente un déficit de l'ordre de 20% par rapport à la normale». En parallèle, l'alimentation des cours d’eau par la fonte des neiges se poursuit, mais avec un «stock limité en moyenne montagne», est-il écrit. Quant au niveau des nappes phréatiques, il présente une tendance à la baisse sur certains secteurs.

«Les températures et le manque de précipitations attendus dans les prochains jours risquent d’aggraver la situation sur l'ensemble du département», a conclu la préfecture.