Océan Indien : quelle est cette zone où la gravité est plus faible qu’ailleurs ?

Il existe un endroit sur Terre où la zone gravitationnelle est la plus faible du monde, et c’est au beau milieu de l’océan Indien. Les scientifiques ont appelé cela «l’anomalie géoïde de l’océan Indien».

Un vrai mystère. Dans l’océan Indien, des satellites sont parvenus à trouver la zone où il y a le moins de gravité sur Terre. Des études sont en cours pour déterminer pourquoi. Il serait légitime de penser que la gravité est la même partout. Et pourtant, c’est totalement faux.





En effet, la Terre n’est pas une sphère parfaitement ronde et uniforme. Selon les scientifiques, elle ressemble plus à une pomme de terre.

Et pour cause, les différents océans et les montages créent des reliefs que l’on pourrait comparer à des bosses et des cavités. Cette différence de reliefs fait que la masse varie, faisant également évoluer la gravité et la force d’attraction.

Ainsi, la zone avec le moins de gravité sur terre se situe à près de 1.200 kilomètres au sud-ouest de l’océan Indien et s’étend sur 3 millions de kilomètres carrés. L’océan y est 105 mètres plus bas que la normale.

Comment l’expliquer ?

Plusieurs études sont menées pour expliquer ce phénomène. L’Institut des sciences de l’Inde et le géophysicien Debanjan Pal ont notamment créé une série de 19 simulations informatiques de mouvements au sein du manteau.

Le manteau est une couche située sous la croûte terrestre à près de 40 kilomètres.

Ces simulations ont donc reproduit des mouvements et des changements qui ont eu lieu au cours des 140 derniers millions d’années.

Les 19 scénarios étaient composés de différents paramètres, notamment les «flux» de magma au sein du manteau.

Six de ces 19 scénarios correspondent avec le cas gravitationnel de l’océan Indien car ils ont les mêmes caractéristiques que lors de l’affaissement d’une partie de l’ancienne plaque tectonique Téthys.

Cette plaque est tout ce qui reste de l’ancien océan, après que l’Afrique et l’Inde se sont séparées il y a 120 millions d’années, créant l’océan Indien.

C’est donc cet affaissement et ses flux de magma qui ont provoqué certains mouvements poussant certains morceaux de terre à chuter dans le manteau.

Ces chutes ont néanmoins été rééquilibrées par l’apparition de panaches de manteau chaud et moins dense s’élevant sous l’océan Indien, il y a environ 20 millions d’années.

Aujourd’hui, c’est la seule théorie qui peut expliquer qu’il y ait moins de gravité dans cette zone-là.