Météo : pic de chaleur, averses... Quel temps fera-t-il les prochains jours ?

Après plusieurs épisodes caniculaires ces dernières semaines, la France va retrouver des normales de saison dans les prochains jours. Les températures dans le sud du pays resteront cependant élevées.

Jusqu’à 34 °C dans le sud-est et en Corse ce lundi. Si les températures vont être plus respirables dans les prochains jours, la chaleur estivale ne quitte cependant pas la France puisque douze départements du sud-est restent en alerte canicule ce lundi.

Ce lundi 17 juillet, les températures vont atteindre, pour les maximales 34 °C à Gap dans le Var et 33 °C à Bourg-Saint-Maurice, Montpellier, Marseille et Ajaccio. Du côté des minimales ce sont les régions de la Bretagne et de la Normandie qui auront les températures les plus douces avec 21 °C à Brest et à Cherbourg-Octeville.

A Paris et dans les régions du centre de la France le thermomètre atteindra entre 26 et 28 °C au maximum. La journée sera ensoleillée dans l’ensemble, mais le nord du pays sera traversé par des averses.

Parmi les départements en alerte, l’ensemble de la Corse, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, l’Ardèche, la Drôme, les Hautes-Alpes et l’Isère restent en vigilance jaune pour la canicule. Seul un département est concerné par la vigilance orange, les Alpes-Maritimes.

Une journée orageuse mardi 18 juillet

Les températures vont grimper mardi 18 juillet mais seuls les départements précédemment cités resteront en alerte canicule. Cependant, 17 départements sont placés en vigilance jaune pour les orages par Météo-France.

La Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, l’Indre-et-Loire, l’Indre, le Loir-et-Cher, le Cher, le Loiret, l’Yonne, la Nièvre, la Côte-d’Or, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, les Vosges et le Haut-Rhin sont concernés. Météo-France prévoit des orages dès l’après-midi à Auxerre et à Chaumont.

La chaleur s’installera encore un peu plus dans le sud-est avec des pics de chaleurs à 38 °C en ressenti à Lyon, 37 °C à Bourg-Saint-Maurice, Toulouse et Gap et 36 °C à Ajaccio et Montélimar. C’est toujours à Cherbourg-Octeville et Brest que les températures les plus fraîches seront enregistrées avec respectivement des maximales de 21 °C et 22 °C. A Paris, il fera jusqu’à 31 °C.

Jeudi, légère baisse des températures

Après une journée étouffante mercredi, les départements du sud-est verront les températures légèrement baisser. Si le thermomètre restera au-dessus des 30 °C, les habitants pourront profiter d'une baisse de quelques degrés.

Cependant, il fera toujours un temps caniculaire à Marseille et Montpelier où le mercure atteindra 37 °C au plus chaud de la journée.

Dans le reste de la France les températures oscilleront entre 20 °C à Brest et 30 °C à Toulouse, avec une moyenne de 25 °C.