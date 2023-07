Incendies en France : quels sont les 18 départements en alerte ?

Alors que l’île grecque de Rhodes ou le Canada sont en proie aux flammes, la France se prépare aux risques des feux de forêts estivaux. La Météo des Forêts de Météo-France met en avant les départements où les risques d’incendies sont les plus élevés.

En 2022, plus de 66.000 hectares de forêts ont brûlé en France. Chaque été, les risques d’incendies forestiers grandissent. Ce mardi 25 juillet, 18 départements sont placés en vigilance feux par la Météo des Forêts de Météo-France.

Attention, il est important de comprendre que la Météo des Forêts estime le niveau de risque de départ de feux en fonction des conditions météorologiques, elle n’indique en aucun cas où se trouvent les feux en cours actuellement.

©MeteoFrance

Pour ce mardi 25 juillet, un département est placé par Météo-France en vigilance rouge, c’est-à-dire en risque très élevé de feux. Il s’agit du département des Bouches-du-Rhône.

Dans le département, chaleur et vents favorisent les départs de feux. Face à cela, les habitants doivent se montrer très prudents et avoir des gestes responsables comme ne pas de jeter leurs mégots de cigarette sur les bords de route.

La préfecture des Bouches-du-Rhône a également fait le choix de ferme l’accès à 19 massifs forestiers pour réduire les risques.

Deux autres départements sont en vigilance orange, c’est-à-dire en risque élevé de départs de feux. Il s’agit du Var et du Vaucluse.

Quinze autres départements sont placés en risque modéré pour cette journée de mardi. Quatre dans l’ouest du pays (Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée et Vienne) et onze autres dans le sud-est (Corse, Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Ardèche, Gard, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales)

Un mercredi aux risques plus faibles

Pour la journée de mercredi, les risques d'incendies diminuent mais restent tout de même présents. Les quatre départements de l'ouest repassent en vigilance verte (risque faible).

©MétéoFrance

Les onze départements placés en risque modéré pour les feux de forêts par Météo-France restent en vigilance jaune mercredi 26 juillet. Les Bouches-du-Rhône quittent la vigilance rouge (risque très élevé) mais restent placés en vigilance orange tout comme le Var et le Vaucluse.

Malgré cette légère baisse des risques, la vigilance reste de mise.