Incendie : voici les bons gestes à adopter en cas de départ de feu

L’été est là et les risques de départs de feux sont très présents. Dans le sud-est du pays, trois départements sont encore en vigilance orange. Voici les trois bons gestes à adopter lorsque l’on est témoin d’un incendie.

200 hectares brûlés en Haute-Corse. Alors que les incendies se multiplient ces dernièrs jours en France et dans le monde, nombreux sont ceux succeptibles d'y faire face. En cas d'embrasement, certains gestes sont recommandés afin d'éviter un evenimement de la situation.

Localiser le feu et alerter les pompiers

Dans un premier temps il faut, dans la mesure du possible et sans se mettre en danger, localiser le lieu du feu. Le téléphones actuels permettent d’obtenir une géolocalisation très précise.

Dans un second temps, il faut contacter les pompiers au 18 et leur donner les toutes les informations qui pourraient être susceptibles de les aider dans leur mission. Deux autres numéros peuvent également être contactés, le 112, qui est le numéro d’appel d’urgence européen et le 114 qui est réservé aux personnes malentendantes.

Se mettre à l’abri

Une fois les secours contactés, le témoin doit se mettre à l’abri. Il faut impérativement s’éloigner le plus possible du feu en observant d’abord le sens de propagation des flammes. Il est conseillé de se placer derrière un mur ou tout autres structures de terre ou de pierre permettant de se protéger.

Dans le cas où l’air serait déjà rendu moins respirable par les émanations de fumée, il est conseillé de se couvrir le visage avec un linge humide et de respirer au travers.

Pour les personnes se trouvant déjà chez elles toutes les portes et les fenêtres doivent être fermées pour éviter l’entrée de la fumée qui est toxique. Dans la mesure du possible il est conseillé d’arroser les murs et le toit de l’habitation ainsi que les alentours pour freiner le feu.

Il ne faut en aucun cas se réfugier dans sa voiture s’il n’est pas possible de partir du lieu. Les automobiles sont très inflammables.

Continuer de s’informer sur la situation

Une fois en sécurité il est important de continuer de s’informer sur l’évolution de la situation. Certaines consignes peuvent être transmises par les secours, les autorités ou même les médias.

Il est important d’éviter de téléphoner pour éviter de saturer le réseau de téléphonie et laisser les canaux libres pour les secours. Il ne faut pas tenter d’éteindre soit même le feu au risque d’aggraver la situation.