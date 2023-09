Changement climatique : le Prosecco pourrait disparaître selon des experts

Plusieurs experts ont estimé que le Prosecco et d’autres vins pourraient venir à disparaître à cause du changement climatique.

Un coup dur pour les amateurs de vins. Les conséquences du changement climatiques pourraient être fatales pour plusieurs vins européens très appréciés, dont le Prosecco.

Selon de nouvelles recherches effectuées par des experts et publiées dans la revue iScience, la récolte des vignes semble «fragile et menacée».

En effet, à cause des conditions météorologiques extrêmes, liées au changement climatique, les producteurs ont dû faire face à plusieurs difficultés lors de la récolte.

Les plus problématiques ont été les précipitations soudaines, qui ont déclenché une érosion du sol, la sécheresse qui a rendu l’irrigation des cultures plus difficile et le temps instable qui lui, a réduit les récoltes de raisins de vin jusqu’à un cinquième, plus particulièrement en Italie où est produit le Prosecco.

Un risque économique, culturel et historique également

Si le Prosecco est menacé, d'autres vins réputés comme ceux de la Bourgogne ou encore ceux réalisés à partir du cépage cabernet sauvignon le sont également.

La disparition de ces produits pourrait avoir des conséquences autres que gustatives. Les experts craignent notamment «un impact négatif sur l'économie locale», et le «risque de perdre l'histoire de communautés entières et leurs racines culturelles» a expliqué le Dr Paolo Tarolli, auteur principal de l'étude et professeur à l'Université de Padoue en Italie