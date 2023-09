Journée mondiale du nettoyage de la planète : à vos sacs-poubelles ce samedi 16 septembre

À l'occasion de la journée mondiale du nettoyage de la planète, ce samedi 16 septembre, chacun est invité à ramasser les déchets qui s'accumulent parfois grandement dans les rues, sur les sentiers pédestres et même à la plage.

L'heure de la chasse aux déchets a sonné ! Enfilez vos chaussures de marche ainsi que vos gants de jardinage et munissez-vous de vos sacs-poubelles. Ce samedi, dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la planète, l'association World Cleanup Day organise une grande opération de collecte participative. L'occasion de rappeler au monde que la planète est encore loin d'être venue à bout des détritus qui la submergent.

Une opération à grande échelle

Pour la sixième année consécutive et au vu des résultats récoltés l'an passé, l'association World Cleanup day a décidé de voir les choses en grand. En effet, ce ne sont pas moins de mille tonnes de déchets qui ont été ramassés par 170.000 personnes, dans cinq régions du pays (Occitanie, Hauts-de-France, Pays-de-Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements d'Outre-mer), lors de la précédente opération, en 2022.

Du côté mondial, 190 pays et 15 millions de participants avaient répondu présent à l'appel de l'association organisatrice, Let's do it World, basée en Estonie.

Cette année, plus de 1.800 actions sont prévues partout en France. Beaucoup sont organisées autour de campus universitaires, d'autres ont lieu dans des endroits plus atypiques, l'une aura notamment lieu sur un parking, une autre sur les berges d'une rivière... Le site internet français du World Cleanup Day recense ainsi tous les lieux pour se réunir et participer à la grande collecte à travers l'Hexagone. Une carte interactive disponible ICI permet ainsi de localiser les lieux.

«des petits pas qui interpellent ceux qui ne ramassent pas»

Ce mouvement mondial, né en Estonie en 2007, a évolué et a donné naissance à de nombreuses petites associations nationales. En Île-de-France, Laurence Divisia l'une des ambassadrices de l'association de cette région, a indiqué qu'il «appartient à tout le monde».

L'objectif de ces actions est clair : «sortir des déchets de la nature, les trier dans les bonnes filières de recyclage, mais aussi sensibiliser sur le fait qu'il y a trop d'emballages et de déchets», comme l'a rappelé Laurence Divisia. Cette dernière a également insisté sur l'importance de ces opérations pour la planète : «ce sont des petits pas qui interpellent ceux qui ne ramassent pas» et «ceux qui émettent de plus en plus d'emballages».