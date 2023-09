Tornades : voici les départements les plus à risque en France

Avec la Pologne et les Pays-Bas, la France est l'un des pays où il y a le plus de tornades en Europe. Et certains départements de l'Hexagone sont plus à risque que d’autres.

Une tornade a été aperçue en Mayenne dimanche soir donnant lieu à des images impressionnantes mais pas si rares. La France est en effet l’un des pays européens où il y a le plus de tornades par an.

Il y aurait entre 10 et 50 tornades chaque année dans notre pays. Elles ont souvent lieu dans les mêmes zones car certains départements sont plus propices à la formation des tornades sur leurs terres que d’autres.

C’est le cas notamment de la Normandie, du Nord-Pas-de-Calais, de la Charente-Maritime, de l’Aude ou encore de certains départements situés le long du littoral du Var, tout comme dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes.

Deux types de tornades

Si les tornades sont généralement provoquées par de grosses intempéries, le terrain sur lequel elles se forment peut également avoir son importance.

On distingue ainsi deux types de tornades : celles qui se forment sur terrain plat et les trombes marines, qui sont des tornades qui se forment sur l’eau.

Ainsi, les régions du nord de la France sont plus exposées aux tornades qui surviennent sur terrain plat. En effet, elles se créent plus facilement de part les flux d'air qui sont généralement plus pertubés au nord mais également à cause des zones très plates de ces régions comme les champs de céréales ou d'autres terrains agricoles.

Ces terrains plats permettent aux tourbillons de se former plus rapidement et de résister plus longtemps car ils n’ont pas d’obstacles sur leur route.

Ce qui n’est pas le cas des trombes marines. Ces dernières se forment donc sur l’eau et finissent leur formation sur terre. Néanmoins, elles durent moins longtemps et font moins de dégats puisqu’elles disparraissent rapidement après avoir été en contact avec les plages.

Ces tornades surviennent généralement dans les zones proches de littoraux, comme le littoral du Var cité plus haut.

Au contraire, les zones plus montagneuses, comme les Pyréenées, les Alpes, le Massif central, le Jura ou encore les Vosges, sont épargnées de part leurs reliefs. Le risque n’est pas nul, mais plus rare.