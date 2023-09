Quels sont les pays qui utilisent le plus de pesticides en Europe ?

Depuis de nombreuses années, l'usage de pesticides dans les zones agricoles est devenu monnaie courante dans le monde. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) recense les pays européens qui en utilisent le plus.

Les ventes de pesticides en Europe restent relativement stables depuis 10 ans, avec environ 350.000 tonnes vendues par an. Pour rappel, pour l'homme, l'exposition aux pesticides chimiques, que ce soit via la nourriture ou l'air dans les régions d'agriculture intensive, est liée au développement de maladies cardiaques, respiratoires et neurologiques, et aux cancers, selon plusieurs études. La FAO a d'ailleurs réalisé un classement qui permet de savoir quel pays européen utilise le plus de pesticides.

Ce sont les Pays-Bas qui en font le plus usage en Europe, avec 10,82 kg de pesticides par hectare de terre cultivées en 2020. Viennent ensuite Chypre (9,24 kg/ha) et l'Irlande (6,66 kg/ha). L'Italie est aussi dans le top 5, avec 6,11 kg par hectare de terre cultivées. Alors qu'en est-il de la France ?

La france, GRANDE CONSOMMATRICE

La France est l'une des plus grandes consommatrices de pesticides des pays européens avec 291 substances utilisées sur les 453 autorisées par l'UE. Selon les calculs de Générations futures, le nombre de substances autorisées en France est supérieur de 32% à la moyenne européenne. Encore plus grave, la France continuerait d'utiliser 44 pesticides dangereux, qui auraient dû être remplacés selon la réglementation de l'UE. Cependant, si l'on ramène l'utilisation de pesticides à la surface cultivée, la France est une bien meilleure élève, avec 3,4 kilogrammes par hectare de terres en 2020, ce qui la place en dixième position des pays européens qui en utilisent le plus. La France possède la surface agricole la plus vaste de l'Union européenne devant l'Espagne.

Du côté des meilleurs élèves, la Roumanie (0,57kg/ha), la Suède (0,65kg/ha), l'Estonie (0,87kg/ha) et la Lituanie (1,12kg/ha) sont les pays d'Europe qui en utilisent le moins.