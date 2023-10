Gaz à effet de serre : voici les 6 secteurs les plus polluants en France en 2022

Le rapport annuel 2023 du Haut Conseil pour le climat est clair : afin d’atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris, la France doit baisser, au moins, 2,5 fois plus vite ses émissions de CO2. Voici les 6 secteurs qui contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre en France.

Les Transports

Selon le Haut Conseil pour le climat, le secteur des transports est celui qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre en France. Avec 32% du total des émissions, le secteur est dominé par les émissions de la voiture (68 Mt éqCO2) puis les poids lourds (33 Mt éqCO2), devant les véhicules utilitaires (20 Mt éqCO2), les avions (vols intérieurs - 5 Mt éqCO2) et les autres types de transport (deux roues, maritime, fluvial, ferroviaire - 5 Mt éqCO2)

L’Agriculture

À la deuxième place des secteurs les plus polluants en termes de CO2 on retrouve l’agriculture avec 19% du total des émissions. Dans le détail, l’élevage est responsable de 46 Mt éqCO2, devant les cultures (21 Mt éqCO2), les engins agricoles et le chauffage des serres (10 Mt éqCO2).

L’Industrie

Avec 18% du total des émissions de gaz à effet de serre, le secteur de l’industrie vient compléter le podium des secteurs les plus polluants. Dans le détail, le secteur de la construction est le plus polluant avec 22 Mt éqC02, devant la chimie (19 Mt éqCO2), la métallurgie (16 Mt éqCO2), l’agroalimentaire (8 Mt éqCO2), et les autres (7 Mt éqCO2).

Le Bâtiment

Avec 16% du total des émissions de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment occupe la quatrième place du classement. Le secteur résidentiel émet 40 Mt éqCO2, tandis que le secteur tertiaire émet 24 Mt éqCO2.

La production d’énergie

En cinquième position du classement des secteurs les plus polluants listés par le Haut Conseil pour le climat, on retrouve la production d’énergie (11%) avec la production d’électricité (22 Mt éqCO2), le raffinage du pétrole (7 Mt éqCO2), la valorisation énergétique des déchets (7 Mt éqCO2), et le chauffage urbain (5 Mt éqCO2).

Déchets

Enfin, avec 4% du total des émissions, le stockage des déchets émet 12 Mt éqCO2 devant les autres activités liées au traitement des déchets avec 3 Mt éqCO2.