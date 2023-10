Réchauffement climatique : jamais un mois de septembre n'a été aussi chaud, alerte Copernicus

Selon l’observatoire européen Copernicus, le mois de septembre 2023 «a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial».

Une situation toujours plus alarmante. Alors que les records de chaleur sont de plus en plus fréquemment battus, une note de l’observatoire européen Copernicus révèle, ce jeudi 5 octobre, que «Septembre 2023 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial».

Avec une température moyenne de 16,36 °C à la surface du globle, le mois écoulé est «une anomalie sans précédent» pour les scientifiques, dépassant de 0,5 °C le record de septembre 2020.

De plus, Copernicus indique ce mois de septembre 2023 est «1,75 °C plus chaud que la moyenne d’un mois de septembre sur la période 1850-1900», avant l’effet sur le climat des émissions de gaz à effet de serre de l’humanité.

Vers une année tristement record

Le mois de septembre pourrait ne pas être le seul mois à pulvériser les compteurs. «Il est extrêmement probable que 2023 devienne l’année la plus chaude jamais mesurée. Le dire à trois mois de l'échéance montre à quel point les anomalies sont importantes», a souligné Carlo Buontempo, directeur de Copernicus.

En effet, la température moyenne mondiale depuis janvier est la plus chaude jamais mesurée sur les neuf premiers mois de l'année, 1,40 °C au-dessus du climat des années 1850-1900 et plus proche que jamais de la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris, fixée à 1,5°C sur plusieurs années.

A noter que tous les continents ont été concernés par des anomalies hors du commun. En Europe, septembre 2023 a établi un nouveau record continental pour le premier mois de l'automne météorologique.