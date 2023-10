Ia Aanstoot : qui est cette militante écologiste pro-nucléaire ?

Considérée comme la nouvelle Greta Thunberg, Ia Aanstoot commence doucement, mais sûrement à s'implanter dans la sphère médiatique. Depuis le lancement de sa campagne «Dear Greenpeace», elle mène une fronde contre l'opposition de l'ONG à l'énergie nucléaire de l'Union Européenne.

Son visage est encore assez méconnu du grand public, pourtant Ia Aanstoot a tout pour devenir la nouvelle incarnation de la lutte écologique. Agée d'à peine 18 ans, cette militante suédoise pro-nucléaire fait parler d'elle, avec ses actions pour le combat contre le réchauffement climatique.

Elle se démarque notamment grâce à sa lutte contre Greenpeace, qui a décidé de poursuivre la Commission Européenne sur le nucléaire dans les législations de protection du climat. D'où le lancement de sa campagne «Dear Greenpeace».

Le nouveau visage de la lutte pour le climat

Se lancer aussi jeune dans une cause aussi importante ne lui fait pas peur. Pour Ia Aanstoot, le réchauffement climatique doit être au coeur des débats et elle met un point d'honneur à agir au nom de l'environnement.

Depuis trois ans maintenant, Ia Aanstoot participe activement aux actions de «Friday for Future», lancé par Greta Thunberg en 2018. Un mouvement de grève étudiante pour le climat. Mais les convictions de la jeune militante sont quelque peu différentes. Pour elle, les combustibles fossiles sont dangereux et doivent être remplacés par le nucléaire.

Un combat nouveau

Son combat s'est donc tourné vers Greenpeace, dont elle juge que le travail sert plus les intérêts des combustibles fossiles que ceux du climat. Ia Aanstoot a notamment évoqué la situation en Allemagne, pays qui, depuis avril dernier, a arrêté ses derniers réacteurs nucléaires, accroissant ainsi massivement les moyens de production à base de charbon et de gaz.

En réaction, la jeune femme a décidé de créer sa campagne «Dear Greepeace», accompagnée de cinq autres militants venant de Suède, Pologne, France, Finlande et des Pays-Bas, dont elle fait la promotion sur ses réseaux sociaux. Elle y qualifie le projet de l'organisation de «démodé et non scientifique à l'énergie nucléaire», l'invitant à rejoindre le combat mené contre les combustibles fossiles (gaz, charbon...).

Today I am launching the campaign #DearGreenpeace with @letsreplanet which asks @Greenpeace to drop their opposition to nuclear energy & support young people in securing their future.





Sign my petition https://t.co/hRGU1Bo3Tt





Why nuclear gives me hope for a better future. pic.twitter.com/Z5pt2kl1tQ — Ia Aanstoot (@ia_aanstoot) August 29, 2023

En plus de sa vidéo, Ia Aanstoot a initié la création d'un site internet où elle explique les intentions de son mouvement.

Les jeunes contre Greenpeace

Pour appuyer son impact, l'organisation de la jeune militante a pris un tournant juridique, puisqu'elle s'est adressée à la Cour de justice de l'Union européenne. De cette manière, «Dear Greenpeace» pourrait devenir partie intéressée dans cette future bataille juridique. Une pétition est toujours en vigueur, afin de soutenir cette démarche et permettre à la jeune génération de témoigner.

Lawsuit update~@EU_Commission welcomes our involvement@Greenpeace defend our right to have the court hear our case for the environment, despite disagreeing with us.





I appreciate Greenpeace taking this principled stand.





Now we wait for court's decision.#DearGreenpeace pic.twitter.com/oKpEYCcfT3 — Ia Aanstoot (@ia_aanstoot) October 13, 2023

Si Ia Aanstoot est aussi engagée, c'est parce qu'elle a conscience que sa génération sera la première à pâtir des catastrophes écologiques. «Contrairement à certaines personnes qui dirigent Greepeace, c'est ma génération qui devra vivre avec les conséquences du changement climatique. D'après mon expérience, les jeunes ont tendance à être ouverts à toutes les solutions, y compris celle du nucléaire», a-t-elle déclaré.