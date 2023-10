Météo : ce que l’on sait de l’arrivée du premier épisode méditerranéen

En raison de l'arrivée du premier épisode méditerranéen de la saison, deux départements ont été placés en vigilance orange aux pluies et inondations, ce mardi 17 octobre.

Après des semaines de fortes chaleurs assez anormales pour la saison, la pluie a fait son grand retour. Le premier épisode méditerranéen de la saison devrait s'installer dans la soirée de ce mardi 17 octobre. Les départements du Gard et de l'Hérault ont été ciblés, pour l'heure, par l'alerte orange aux pluies et inondations jusqu'à ce mercredi 18 octobre.

Pour le moment, cet épisode cévenol n'a pas encore débuté. La pluie a fait son apparition et devrait fortement s'intensifier au cours de la journée, sans aspects orageux. Les pluies devraient ensuite se déplacer vers les Cévennes, en passant par le Languedoc, allant jusqu'en vallée du Rhône, d'après le rapport de Météo-France.

Qu'est-ce qu'un épisode méditerranéen ?

L'évènement météorologique que va connaître une partie du Sud-Est est très habituel pour la saison. Les épisodes méditérannéens, comme on les appelle sont liés à des remontées d'air chaud, humide et instable, arrivant de la Méditerranée. Ils provoquent généralement des orages parfois stationnaires et particulièrement violents. Ils ont principalement lieu en automne, lorsque la mer est la plus chaude.

Ces pluies diluviennes sur les régions méridonales sont également appelés «épisodes cévenol», le massif des Cévennes étant très touché lors de ces événements météorologiques. Cependant, ce terme a tendance à être moins employé, puisque tout l'arc méditérranéen est concerné.

Quelles sont les prévisions ?

Ce flux d'air chaud et humide va entraîner des orages stationnaires, s'accumulant sur une seule et même zone. Les cumuls sur 24 heures devraient donc atteindre 120 à 150 mm environ, ou plus sur les Cévennes dans la journée de ce mercredi 18 octobre. De puissantes rafales de vent sont également attendues le long des côtes.

Si cet épisode est habituel pour la saison, les fortes pluies nécessitent une vigilance particulière, soulignée par Météo-France. Seulement, il est assez difficile de donner une localisation précise de ces intempéries. De ce fait, certains autres départements proches verront peut-être leur niveau d'alerte augmenter, comme l'Ardèche.

Les épisodes méditerranéens se produisent de septembre à mi-décembre, ce ne sera donc certainement pas le dernier de la saison. Généralement trois à six épisodes de ce type ont lieu par an.