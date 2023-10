Météo : doit-on craindre un impact du phénomène El Nino sur l’hiver qui arrive ?

Le froid commence à réapparaître en France après un été caniculaire et un début d’automne très au-dessus des normales de saisons. Mais le phénomène El Niño aura-t-il des répercussions sur l'hiver qui s'annonce ?

Doudoune ou manteau léger ? Après des températures très élevées ces derniers mois en réaction au phénomène météorologique, El Niño, la question des répercussions sur l’hiver qui arrive se pose.

Pour rappel, le phénomène météorologique El Niño (le garçon en espagnol) est une anomalie climatique. Il se caractérise par un réchauffement intense dans les eaux du Pacifique. Cette augmentation soudaine de la température à la surface de l’océan entraîne des modifications à l’échelle régionale mais également mondiale, ce qui explique pourquoi la France est également impactée.

En effet, un simple changement de température de l'eau à la surface de la mer va modifier le régime des vents et donc modifier de facto le régime des pluies. Ainsi, des régions de la latitude équatoriale, où les étés sont secs, se retrouveront avec des pluies diluviennes et inversement. En Europe, cela se caractérisera alors par un été très chaud.

Les épisodes d’anomalie climatique telle qu’El Niño durent en moyenne entre 6 et 12 mois. Météo-France a précisé à CNEWS que pour l'épisode de cette année : «Ce phénomène est prévu de se renforcer au cours des prochains mois pour atteindre son maximum entre fin 2023 et début 2024». Cependant, il est encore trop tôt pour savoir si ce niveau «maximum» fera de cet épisode un nouveau record.

©Météo France

Selon Météo-France, «L'épisode El Niño qui a débuté cet été atteint déjà une intensité modérée : l'anomalie de température de surface de la mer est déjà de l'ordre de 1.5°C sur le centre du Pacifique Équatorial.»

Un hiver plus doux que d’ordinaire

«Les effets statistiques d’un événement El Niño sur le climat européen diffèrent entre le début de l’hiver et la fin de l’hiver. Généralement, on observe plus souvent, en début d’hiver, des conditions dépressionnaires sur le proche Atlantique. Cela se traduit sur l’Europe de l’Ouest par des températures plus douces et des conditions plus humides que la normale», ont précisé les experts de Météo-France à CNEWS.

Ainsi, selon les prévisions de Météo-France sur trois mois, il faut s’attendre à un début d’hiver et une fin d’année 2023, plus douce qu’à l’ordinaire. Les probabilités d’un scénario plus chaud que les normales de saisons atteignent 70%, contre seulement 10% pour un scénario plus froid qu’à l’ordinaire.

Contrairement à l’hiver 2022-2023 qui était très sec, cette année les prévisions de Météo-France penchent donc en faveur d’un début d’hiver plus humide qu’à l’ordinaire (50% de probabilités). Il reste cependant 25% de chances que l’hiver soit conforme aux normales de saison et 25% pour qu’il soit plus sec.

Il faut cependant prendre en compte le fait que l'impact d'un phénomène tel qu'El Niño est beaucoup plus faible sur nos latitudes et en particulier l'hiver.

Durant cette saison, la France est plus sensible aux changements qui interviendraient dans la latitude polaire. Il ne faut donc pas écarter la possibilité de vagues de froid durant cet hiver.