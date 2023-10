Météo : à quel temps s’attendre pour ce week-end ?

L’automne s’installe durablement mais la pluie elle ne devrait pas rester. Selon les prévisions de Météo-France, voici le temps auquel il faut s’attendre pour ce premier week-end des vacances de la Toussaint.

Un temps automnal. Pluie et températures fraîches sont au programme de ce premier week-end de vacances selon les prévisions météorologiques de Météo-France.

La journée de samedi 21 octobre s’annonce pluvieuse. Selon Météo-France, il devrait pleuvoir dans la journée sur l’ensemble de la façade Atlantique mais également dans le centre du pays et dans le sud-est. La pluie s’invitera dans le nord durant l’après-midi et cessera partout ailleurs à l’exception du sud-ouest.

Côté températures, l’automne commence à s’installer après les fortes chaleurs du début du mois d’octobre. Il fera entre 8°C et 17°C dans la matinée, avec des minimales à Bourg-Saint-Maurice et Aurillac et des maximales à Ajaccio, Nice et Perpignan. Dans l’après-midi, les températures oscilleront entre 13°C et 22°C.

Encore quelques vigilances orange à prévoir

Côté vigilances, trois départements sont placés en vigilance orange crues par Météo-France pour la journée de samedi. L’Ardèche, les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence sont ainsi concernés.

Le soleil sera de retour pour la journée de dimanche avec cependant un ciel nuageux sur l’ensemble du pays. La pluie restera malheureusement présente pour les départements du nord de la France dans la matinée.

Il faudra compter également sur des températures plus fraîches. Il fera entre 6°C et 14°C dans la matinée avec des minimales à Gap, Bourg-Saint-Maurice et Aurillac et des maximales à Ajaccio, Nice et La Rochelle. Pour l’après-midi, il fera entre 15°C et 22°C.