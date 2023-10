Chauffage : faut-il l'éteindre ou le laisser lorsqu'on s'absente ?

Revoir sa consommation d’énergie, la recette pour faire des économies. Mais la gestion du chauffage fait toujours débat. Laisser, baisser ou éteindre, quelles solutions adopter lorsqu'on s'absente de son domicile ?

Même si on entend souvent qu’il faut éteindre le chauffage quand on s’absente de chez soi, en réalité ce n’est pas toujours le cas. Malgré les recommandations de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) qui préconise de couper le chauffage, tout dépend finalement de chaque domicile.

Pour faire des économies d’argent, il faut tout miser sur l’anti-gaspillage. La clé est de ne pas surconsommer. Et pour cela, il n’y a pas de règle universelle. Tout dépend du logement dans lequel le consommateur vit et notamment de la qualité de l'isolation thermique.

Dans le cas où le logement est bien isolé, il suffit de baisser le thermostat de quelques degrés laissant la chaleur se diffuser dans toutes les pièces. Mais lorsque le logement est mal isolé, c’est différent. La déperdition de chaleur trop importante, il serait contre-productif de laisser les chauffages allumés.

Éteindre son chauffage, une fausse bonne idée

Arrêter de chauffer quand on part en vacances, oui. En revanche, complètement éteindre le chauffage lorsqu’on part au travail ou pendant un week-end est une fausse bonne idée.

Car une fois revenus chez soi, les radiateurs tout juste rallumés sont boostés au maximum. Or, les appareils en surchauffe consomment plus vite beaucoup d’énergies, faisant grimper la facture.

Il est donc préférable de baisser la température pour ne pas à avoir à chauffer tout d’un coup. Et pour une consommation adaptée, il est conseillé de revoir son isolation thermique. Une mauvaise toiture fait perdre environ 30% de la chaleur.

Idéalement il faudrait conserver 17°C dans les chambres, 22°C dans la salle de bain, quand elle est utilisée, et 19°C dans les autres pièces de vie.