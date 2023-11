Tempête Ciaran : une partie du Royaume-Uni se prépare à affronter des rafales de vent allant jusqu'à 135 km/h

Comme la France, le Royaume-Uni s'apprête à affronter la tempête Ciaran à compter de ce mercredi soir. De fortes rafales de vents y sont attendues et devraient aller de 100 à 135 km/h. L'île anglo-normande de Jersey est particulièrement concernée et a été placée en alerte rouge.

Une partie du Royaume-Uni s'apprête à être balayée d'ouest en est par la pluie et les vents violents de la tempête Ciaran à partir de mercredi soir, donnant lieu à des alertes orange dans le sud du pays. Ces alertes aux vents violents concernent la pointe sud-ouest de l'Angleterre et l'extrémité du Pays de Galles ainsi que le reste de la côte de la Manche.

Elles courent du milieu de la nuit de mercredi à jeudi jusqu'à jeudi soir, avec des vents compris entre 100 et 130 km/h et même 135 km/h dans les endroits les plus exposés. Plusieurs alertes jaunes en raison d'importantes précipitations attendues ont également été déclenchées, entre mercredi et vendredi, dans le sud et le nord-est de l'Angleterre, jusqu'à l'Ecosse, et l'Est de l'Irlande du Nord, déjà frappée par des inondations.

L'île de Jersey très surveillée

Le prévisionniste britannique Met Office prévoit par endroits jusqu'à 80 mm de précipitations. «Cette pluie tombera sur des sols déjà saturés, entraînant des risques d'inondations», a déclaré dans un communiqué le météorologue en chef Dan Suri, du Met Office. Environ 12.000 sacs de sable ont été déployés dans l'est de l'Irlande du Nord en raison des inondations, qui ont entraîné la coupure d'une ligne de chemin de fer et donné lieu à 800 appels aux services de secours.

L'île anglo-normande de Jersey a quant à elle émis une alerte rouge, les importantes vagues attendues risquant de causer des inondations à marée haute jeudi matin, selon Jersey Met. Le Royaume-Uni a déjà été frappé il y a une dizaine de jours pas la tempête Babet, qui a fait cinq morts et causé d'importantes inondations, affectant des milliers de logements.