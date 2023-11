3 conseils efficaces pour protéger ses plantes du froid

Pour retrouver son jardin en bonne santé au printemps, il est conseillé de commencer à protéger vos plantes de l’hiver dans le courant du mois de novembre.

L’hiver arrive à grand pas, apportant le vent, la neige et le gel. Contrairement aux plantes de saison, certaines autres ne sont pas adaptées à la rigueur de l’hiver. Il existe plusieurs façons de les protéger, même s'il vaut mieux attendre le plus tard possible. L’idéal est de s’y mettre juste avant les gelées, à partir du mois de novembre.

Couvrir les pots

Les plantes en pot souffrent davantage du froid que les plantes en terre, car l’air rentre non seulement par le sol mais aussi sur les côtés. Dans cette optique, il faut donc surélever les pots pour éviter le contact avec la terre froide et les protéger en les recouvrant. Mieux encore, il est recommandé de les placer dans un autre contenant plus large.

Il est aussi conseillé de déplacer les plantes en pot dans un endroit du jardin abrité du vent, contre un mur ou dans un coin et d’acheter un brise-vent.

Les plantes en pot les plus fragiles apprécieraient quant à elles d’être rentrées dans un garage, une réserve, une véranda, ou encore chez soi en attendant que les températures extérieures se réchauffent.

Utiliser des isolants

Certains isolants forment une barrière efficace contre le froid de l’hiver. Il est conseillé de couvrir la terre en formant une couche épaisse de 20 centimètres environ avec de la paille ou des feuilles mortes. Le but est de réduire l’infiltration du froid par la terre.

Les housses d’hivernage ou des voiles sont de bons isolants thermiques, fortement recommandées pour les plantes les plus fragiles comme les palmiers, les oliviers, les citronniers.

Utiliser un panier en osier ou un pot en verre comme barrière contre le froid est également une bonne idée pratique. Pour les plus petites plantes, vous pouvez recycler les bouteilles en plastique en les coupant en deux et en les plaçant comme un couvercle, au-dessus des plantations.

Éviter le contact avec l’eau

Au premier abord, arroser ses plantes semble être un bon réflexe… mais pas en hiver. Il est conseillé de limiter l’arrosage au minimum, l’eau risquant de se transformer en gel. Privilégiez l’eau tiède et pensez à vider les soucoupes régulièrement pour éviter la stagnation d’eau gelée au risque de refroidir la terre.