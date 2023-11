Pourquoi l'eau d'un étang a-t-elle viré au rose bonbon à Hawaï ?

Depuis le début du mois de novembre, l’étang de Kealia, situé sur l’île de Maui à HawaÏ, est touché par un phénomène visuellement spectaculaire, le rendant rose.

Un spectacle qui ne cesse d’attirer des touristes. À Hawaï, sur l’île de Maui, l’étang de Kealia affiche une couleur rose très forte. De quoi offrir des photographies à couper le souffle aux visiteurs de l’île.

Cette coloration particulière serait liée à la prolifération d’une halobactérie, et non à des algues toxiques, comme l’ont suggéré une première fois les employés de l’US Fish and Wildlife Service. Le micro-organisme peut proliférer dans les points d’eau où le taux de sel est extrêmement élevé, ce qui est actuellement le cas avec l’étang de Kealia, car son taux de salinité est deux fois plus important que celui de la mer.

Touché par la sécheresse, le comté de Maui possède les conditions parfaites pour le développement et la prolifération des halobactéries. Le manque d’alimentation en eau douce, en raison d’un baisse de niveau des cours d’eau environnants, n’a fait qu’aggraver la situation.

Bien que n’était pas toxique, les autorités locales ont conseillé aux visiteurs de rester en dehors de l’eau, de ne pas consommer de poissons issus de l’étang et de ne pas s’y abreuver.