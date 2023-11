Voici les 8 pays avec le plus de volcans actifs dans le monde

L’Indonésie, le Japon et les Etats-Unis sont les trois pays qui comptent le plus de volcans actifs dans le monde depuis 1960. Bien qu’elle n’en possède pas sur son territoire métropolitain, la France se trouve tout de même à la 8e place de ce classement.

Entre le réveil de l’Etna en Sicile et la potentielle éruption du Fagradalsfjall en Islande, l’actualité est marquée par le retour des volcans sur le devant de la scène. L’Indonésie, le Japon et les Etats-Unis composent le podium des pays avec le plus grand nombre de volcans actifs sur Terre depuis 1960, tandis que l'Hexagone est à la huitième place.

Cinquante-cinq. C’est le nombre de volcans actifs que possède l’Indonésie. Dans un classement réalisé par l’Institut Statista avec les données du Smithsonian Institution Global Volcanism Program, le pays d’Asie du Sud-Est monte sur la plus haute marche du podium des pays avec le plus de volcans actifs dans le monde depuis 1960.

Le Japon arrive en deuxième position avec pas moins de 40 volcans actifs, tandis que les Etats-Unis se trouvent juste derrière avec 39 volcans. Voilà donc les trois pays qui composent le trio de tête.

La France compte 9 volcans actifs depuis 1960

Au pied du podium se trouve la Russie, le plus grand pays du monde et ses 27 volcans actifs. Le Chili est cinquième avec 19, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est sixième avec 13 et l’Équateur se trouve septième avec, au total, 12 volcans sur son territoire.

Pas moins de 5 pays se partagent la huitième et dernière place de ce classement. Les Tonga, l’Islande, le Vanuatu, le Royaume-Uni et la France ont tous un total de 9 volcans actifs depuis 1960. Pour l’Hexagone, ses volcans se trouvent dans ses DROM (départements et régions d’Outre-Mer). Il y en a en Polynésie française, en Mayotte en Guadeloupe et à la Réunion.