Météo : les températures passeront sous les normales de saison dès ce samedi

Une baisse des températures est prévue pour ce samedi 25 novembre sur l'ensemble de la France, avec un passage sous les normales de saison.

Après avoir connu un climat assez clément pour ce début de mois de novembre, la France va connaître une chute des températures, qui passeront sous les normales de saison dès ce samedi 25 novembre selon Météo-France.

Une perturbation peu active traverse le pays dans un flux de nord entre aujourd'hui et samedi.



Les T°C vont chuter à partir de vendredi soir avec quelques cm de neige sur massifs >400-500m.



https://t.co/JeDDCB61kM





Bois-d'Amont (Jura)



Obs. participatives. Météo-France pic.twitter.com/2ks1D79uT2 — Météo-France (@meteofrance) November 23, 2023

L’institut météorologique a indiqué que les minimales seront comprises entre 0 et 5°C, avec des gelées jusqu'à -1 ou -2°C depuis les Pays de la Loire et la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à l'Auvergne et le nord de l'Occitanie, et 5 à 10°C sur le littoral atlantique, autour de la Méditerranée et en Corse, principalement dans la matinée.

Les températures maximales iront, quant à elles, de 2 à 7°C du Grand-Est à la région Auvergne Rhône-Alpes, de 6 à 11°C sur le reste du pays, 10 à 15°C près de la Méditerranée, et jusqu'à 16 ou 17°C en Corse.

La majorité de l’Hexagone connaîtra un ciel encombré avec quelques épisodes d’averses, tandis que le pourtour méditerranéen aura le droit à un temps bien sec et ensoleillé, avec un vent fort. Quelques chutes de neige sont également attendues dans les Alpes.