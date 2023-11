Un gaz toxique mettant des millions de personnes en danger inquiète les Emirats Arabes unis

Des polluants toxiques ont été libérés aux Émirats arabes unis mettant en danger des millions de personnes du Proche et Moyen-Orient, à quelques jours de l’ouverture de la COP28.

Un gaz toxique, qui s’étend sur des centaines de kilomètres, met en danger des millions de personnes à Dubaï, Abu Dhabi, au Koweït, en Iran et en Irak, à quelques jours de la COP28, rapporte la BBC. Les Emirats arabes unis doivent en effet accueillir ce jeudi 30 novembre les gouverneurs du monde entier pour un sommet climatique et avaient prévu d’utiliser leur position d’hôte pour conclure des accords pétroliers et gaziers.

Un gaz provenant de pratiques interdites

Ces gaz toxiques proviennent du torchage, une technique qui consiste à brûler volontairement l’excédent de gaz provenant de puits pétroliers.

Les Émirats arabes unis s'étaient pourtant engagés à supprimer cette pratique il y a plus de 20 ans mais des images satelliques prises par la BBC prouvent le contraire.

Pourtant, le torchage est évitable. Les gaz brûlés pourraient être recyclés et servir à la production d’électricité ou de chauffage.

Des polluants toxiques

Les conséquences sur la santé des habitants et de ceux des pays voisins est en jeu. Les gaz toxiques qui circulent dans l’air sont à l’origine d’accidents vasculaires cérébraux, de cancers, d’asthme, et de maladies cardiaques, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ils contribueraient aussi au réchauffement climatique.

Les maladies respiratoires sont l'une des principales causes de décès dans la région, les taux d'asthme aux Émirats arabes unis étant parmi les plus élevés au monde.